株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・USBカメラ (Switch2用)』を2025年12月11日（木）に発売いたします。本製品は、Switch2本体のUSB Type-Cポートに差し込むだけで使用できる、コンパクトなUSBカメラです。難しい設定は不要で、すぐに利用を開始できます。Switch2本体の「ゲームチャット」機能などを使って、手軽にビデオチャットを楽しめるほか、さまざまなコミュニケーションに活用できます。

『CYBER・USBカメラ (Switch2用)』の特長

TV／テーブル／携帯モードすべてに対応！コンパクトなUSBカメラ

Switch2本体のUSB Type-Cポートにつなぐだけで、簡単にビデオチャットや「カメラプレイ」を楽しめるコンパクトなUSBカメラです。USB Type-Cケーブルを差し込むだけで接続でき、面倒な設定は不要。すぐに使用を開始できます。Switch2の TVモード／テーブルモード／携帯モードすべてに対応。TVモニターの上に設置する、ケーブルをSwitch2本体に直接挿して使う、台座からカメラユニットを取り外して本体にそのまま挿すなど、さまざまなスタイルで柔軟に設置できます。どこでも手軽に使えて、ビデオチャットやゲーム内のカメラ機能をもっと快適に楽しめる便利なUSBカメラです。

カメラの角度を自由に調整可能

カメラの角度を自由に調整できるため、最適な画角（カメラアングル）に簡単にセットできます。

セキュリティーシャッターでプライバシーを守る！

カメラを使用しないときは、セキュリティーシャッターを閉じることでカメラに何も映らない状態になり、プライバシーをしっかり守れます。

『CYBER・USBカメラ（Switch2用）』製品概要

■カラー：ブラック（JAN：4544859036392）■対応機種：Nintendo Switch 2■セット内容：USBカメラ×1■画質：30万画素（640×480）、30fps■カメラ：約30mm×20mm×70mm、約20g■台座：約38mm×38mm×35mm、約48g（ケーブル含む）■ケーブル長：約1m■価格：オープンプライス ※参考価格：3,100円（税込3,410円）■発売日：2025年12月11日（木）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036392/

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp