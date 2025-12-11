Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎó¼Ö±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～Âç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¤òÇ¯±Û¤·±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹～
¡ûÂç³¢Æü¤ÏµþºåÀþ¡¦ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ»²Æ»¥±ー¥Ö¥ë¤Ç½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¡û¸µÆü¤«¤é1·î3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆµþºåÀþ¤Ï½é·Ø¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖÀµ·î¥À¥¤¥ä¡×¤Ç±¿Å¾¡û±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤Ç¡Ö2026Ç¯¿·½Õ ¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ
µþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§°æ¾å¡¡¶ÕÌé)¤Ç¤Ï¡¢µþºåÀþ¤ÈÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ»²Æ»¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³¢Æü¤Î½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÆü¤«¤é1·î3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ½é·Ø¤ä½é½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤ÊÀµ·î¥À¥¤¥ä¤ÇÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£Àµ·î¥À¥¤¥ä¤Ç¤Ï¡Èµþ¶¶－¼·¾ò´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡É ²÷Â®ÆÃµÞ¡ÖÍì³Ú¡×¤ò1Æü¤¢¤¿¤ê¸áÁ°¤ÎµþÅÔÊýÌÌ¹Ô¤¤ò5ËÜ¡¢¸á¸å¤ÎÂçºåÊýÌÌ¹Ô¤¤ò4ËÜ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¡×¤òÏ¢·ë¤·¤¿8000·Ï¡¦3000·Ï¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Âç³¢Æü¥À¥¤¥ä¤Ç¤ÏÆÃµÞ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤ÎµÞ¹Ô¤Ç¡¢Àµ·î¥À¥¤¥ä¤Ç¤Ï²÷Â®ÆÃµÞ¡ÖÍì³Ú¡×¡¢ÆÃµÞ¡¢°ìÉô¤ÎµÞ¹Ô¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£3000·Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¤ò2Î¾¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØ¤´ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ ¸ÂÄê¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò·Ç½Ð¤·¤¿Îó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤Ç¡Ö2026Ç¯¿·½Õ ¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò12·î30Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ø¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤ÊµþºåÅÅ¼Ö¤ÇÀ§Èó¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¢¨ Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±¿Å¾¥À¥¤¥ä¤ÏÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·îÃæ½Ü(Í½Äê)¤«¤éµþºåÅÅ¼ÖWEB¥µ¥¤¥È¡ÌÅÅ¼Ö¡¦±Ø¤Î¤´°ÆÆâ¡Í(https://www.keihan.co.jp/traffic/)¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç³¢Æü½ªÌë±¿Å¾¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ·Ç½Ð´ü´Ö¡§12·î15Æü(·î)～12·î31Æü(¿å)¡ÒÍ½Äê¡Ó·Ç½Ð¼ÖÎ¾¡§8000·Ï¡¦3000·Ï¡¦2200·Ï¼ÖÎ¾3ÊÔÀ®
£³¡¥Àµ·î¥À¥¤¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡¡µþºåÀþ¤Ç¤Ï¡¢1·î1Æü(ÌÚŽ¥½Ë)¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤ÎÃë´Ö»þ´ÖÂÓ(9»þÂæ～16»þÂæ)¤Ï¡¢Ìó15Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡ÚÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¡Û¡¡¡¡¡¦µþºåËÜÀþ¡¦³ûÅìÀþ¡¡ ¡ÖÆÃµÞ¡×¡ÖµÞ¹Ô¡×¡ÖÉáÄÌ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌó15Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾¡¡¡¡¡¦ÃæÇ·ÅçÀþ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖÉáÄÌ¡×¤òÌó10Ê¬～15Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾¡¦¸òÌîÀþ¡¦±§¼£Àþ¡¡ ¡ÖÉáÄÌ¡×¤òÌó15Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾¡¡¡¡¡¦ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ»²Æ»¥±ー¥Ö¥ë¡¡ ¡¡Ìó5Ê¬～10Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿Å¾£´¡¥Àµ·î¥À¥¤¥ä¤Î¡Èµþ¶¶－¼·¾ò´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡É²÷Â®ÆÃµÞ¡ÖÍì³Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (£±)±¿Å¾Æü¡§1·î1Æü(ÌÚŽ¥½Ë)～3Æü(ÅÚ) (£²)Ää¼Ö±Ø¡§Íä²°¶¶¡¢ËÌÉÍ¡¢Å·Ëþ¶¶¡¢µþ¶¶¡¢¼·¾ò¡¢µÀ󠄀±à»Í¾ò¡¢»°¾ò¡¢½ÐÄ®Ìø¡¡¡¡¡¡¢¨ËçÊý»Ô¡¢¾ÀÍÕ¡¢Ãæ½ñÅç¡¢Ã°ÇÈ¶¶¤Ë¤ÏÄä¼Ö¤·¤Þ¤»¤ó
£·¡¥2026Ç¯¿·½Õ ¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー´ü´ÖÃæ¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ£À®¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê£±¡Ë³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ê£²¡Ë¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È (11±Ø¡¦1»ÜÀß)Å·Ëþ¶¶¡¦¹áÎ¤±à¡¦ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¡¦Éú¸«°ð²Ù¡¦µÀ󠄀±à»Í¾ò¡¦¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®¡¦½ÐÄ®Ìø¡¦ÀÐ»³»û¡¦»°°æ»û¡¦¶á¹¾¿ÀµÜÁ°¡¦ºäËÜÈæ±Ã»³¸ý¤Î³Æ±Ø(¤¤¤º¤ì¤â±Ø»öÌ³¼¼ÉÕ¶á)SANZEN-HIROBA(¾ÀÍÕ±Ø²¼¼Ö KUZUHA MALLÆâ) ¢¨ ¾ïÀß(²¼Àþ)¤Î¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2¼ïÎà¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê£³¡ËÃ£À®¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä¡¡ 600·Á·Þ½Õ¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×7¸Ä¡¡ 3000·Ï½é·ØÍì³Ú¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×8¸Ä¡¡ 8000·Ï½é·ØÍì³Ú¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´¥¹¥¿¥ó¥×12¸Ä¡¡ ¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê£´¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¢¨ ¥¨¥¥¿¥°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ²Õ½ê¤Ë¤Ï NFC ¥¿¥°¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¢¨ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ»þ´Ö¡¢¼èÆÀ¾ì½ê¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Î¡Öi¡×¥Þー¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢¨ º®»¨¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ì½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÒÃí°Õ»ö¹à¡Ó¡¦¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾è¼Ö·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦¥é¥êー¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÅÓÃæ²¼¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡££¸¡¥¤½¤ÎÂ¾ ¡¡µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¼¢²ì¤Î½é·Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È18¥õ½ê¤ä½é·Ø¤Î»²ÇÒÊýË¡¤Ê¤É¤òWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µþºåÅÅ¼ÖWEB¥µ¥¤¥È¡Öµþºå±èÀþ½é·Ø¥¬¥¤¥É2026¡×https://www.keihan.co.jp/hatsumoude/¸ø³«Í½ÄêÆü¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë °Ê¡¡¾åhttps://newscast.jp/attachments/Vy418BKTzIQNqo0TxW1Y.pdf