北海道・千歳市の「道の駅サーモンパーク千歳」(所在地：北海道千歳市)では、2025年12月15日(月)から25日(木)までの11日間、クリスマス限定「メリーサーモンクリスマスケーキらぁめん」を販売いたします。

生クリームで覆われたラーメンの上には、バラの花のように巻かれたスモークサーモン、散りばめられたイクラ。クリスマスケーキそのもののビジュアルでありながら、スープをすすればしっかりと“ラーメン”。見た目とギャップを楽しむ、新感覚の一杯です。

公式サイト： https://www.salmonpark.com/





ケーキのようなラーメン！？





【クリスマス限定「メリーサーモン クリスマスケーキらぁめん」】





メリーサーモン クリスマスケーキらぁめん





「クリスマスらしい“華やかさ”と“食の楽しさ”を両立したメニューを作りたい。」そんな想いから企画がスタートしました。

ケーキのようなかわいらしさを持ちながらも、食事として満足できる一杯に仕上げるため、スープの質感、サーモンの巻き方、イクラの配置など、パティシエさながらの工程で試作を重ねました。

開発担当者いわく、「ケーキに見せるための造形と、ラーメンとしてのおいしさの両立が一番難関でした。」装飾の美しさと海鮮だしの旨みをどこまで高められるか、微調整を続け完成した自信作です。









【見た目は完全に"クリスマスケーキ"】

北海道産生クリームを、まさかのラーメンにナッペ(ケーキにクリームを塗りつける作業)した上にバラの花を模したスモークサーモンをトッピング。宝石のように輝くイクラを散らし、クリスマス感を演出しました。









【味は本格的な"海鮮ラーメン"】





味は本格的な"海鮮ラーメン"





浅利だしをベースとした、とろみのある海鮮スープは旨みが凝縮。もちもちの麺がスープとよく絡みます。大ぶりなボイルホタテがのった、満足度の高い味わいに仕上げました。









【クリスマスならではの"サプライズ性"】

思わず写真に撮りたくなるようなビジュアルをしており、サーモンパーク千歳でしか味わえない“ここだけの”ラーメンです。食のテーマパークを目指す、わたしたち“らしさ”満点のクリスマスな演出もご用意！世代を問わず楽しめる一杯です。









【実際に試食したスタッフの声】

本商品の開発にあたり、テスト段階でスタッフが試食を実施しました。

試食したスタッフからは、「見た目が完全にケーキなので一瞬ためらいましたが、スープを口に運んだ瞬間に一気に“ラーメン”の世界に戻されました。味のギャップが楽しいです。」「サーモンのバラは、ただの飾りではなく味のアクセントになっています。」といった声が寄せられ、“驚き”と“美味しさ”の両立を実証済みです。

特に、生クリームと海鮮スープ、サーモンの組み合わせは「まるでクリームパスタに近いコクがある」「海鮮だしの旨みがしっかりしていて、とろみのあるスープが麺に絡んでとてもおいしい」と好評です。ぜひ、みなさまもお楽しみください。









【商品概要】

メリーサーモン クリスマスケーキらぁめん

販売期間 ：12月15日(月)～12月25日(木)

価格 ：税込1,224円 1日5食限定

販売場所 ：ふるさとラーメン食堂ちとせがわ

アレルギー：乳成分・小麦・かに・卵・さけ・鶏肉・豚肉・さば・いくら・

大豆





【施設概要】





道の駅サーモンパーク千歳について





名称 ：道の駅サーモンパーク千歳

所在地 ：〒066-0028 北海道千歳市花園2丁目4-2

面積 ：約24,000m2

建物形式：重量鉄骨造平屋建

駐車台数：普通車222台(EV急速充電器 1基、24時間利用可能)／大型車12台／

身障者用6台 計240台

施設設備：トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、キッズスペース、屋外交流広場、ベビーコーナー、

公衆無線LAN、情報コーナー)／指定緊急避難場所、EV急速充電器

営業時間：駐車場を含む屋外施設・公衆トイレ 24時間

農産物直売所・物販 午前9時～午後5時

フードコート・グリルレストラン サーモンキング

午前10時～午後4時(ラストオーダー)

※レストランは午後2時ラストオーダー

※フードコートの一部店舗は営業時間が異なります





【会社概要】

運営会社 ：株式会社ムーバー(指定管理者：株式会社TTC)

代表者 ：代表取締役 河越 敬仁

所在地 ：〒066-0035 北海道千歳市高台2丁目7番1号

ステージノア高台 1階B

主な事業内容：道の駅「サーモンパーク千歳」の管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務