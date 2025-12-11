弊社研究員に学術論文への貢献を称える栄誉 ～室内環境学会が査読者賞を授与～
フジサンケイグループのシンクタンク、株式会社エフシージー総合研究所（東京都江東区/社長:時澤正）の環境微生物研究室の橋本一浩主任研究員が12月3日に開催された室内環境学会（理事長:東賢一 近畿大学教授）総会で2025年「査読者賞」を受賞し、同会理事長の東賢一 近畿大学教授から表彰状を授与されました。
学術論文誌や学会などに提出される研究論文には、他の専門家による客観的な評価・検証をする査読というプロセスが大変重要となります。査読者は学術界全体の健全性を維持する重要な役割を担っています。「査読者賞」は、匿名かつ無償で行われる査読に対して、特に優れた貢献をした者に贈られる賞です。
今回受賞した橋本一浩主任研究員は、住環境の微生物への研究実績と高い専門性を持つため、室内環境学会誌に掲載された他の研究者の論文審査（査読）をこれまでに数多く引き受け、その質や信頼性を保証してきました。その功績と的確で建設的なコメントや迅速な対応を行ったことが評価され、「査読者賞」を授与されました。
一般社団法人室内環境学会は 1994 年に室内環境研究会として発足。国内外の大学・研究者・企業等が会員となり、総合的・学際的に室内環境問題を議論し、快適環境の創造を目指し活動しています。例年開催の学術大会等では意見交換と優れた研究等への評価を行っています。
橋本主任研究員が所属する弊社環境微生物研究室では、美術館や博物館の収蔵品のカビによる劣化の調査・分析や劣化防止のためのコンサルティング等を通じ、文化財保護活動にも微力を尽くしています。今後も『生活者が安心できる未来の実現をめざす』理念のもと、引き続き公共の利益に資する研究・サービス開発に努めてまいります。
https://www.fcg-r.co.jp/lab/service/environmental_research.html
受賞者略歴
橋本一浩（はしもと かずひろ） エフシージー総合研究所 環境微生物研究室 主任研究員
2012 年麻布大学大学院修了（博士（学術）取得）。2009 年エフシージー総合研究所入社。
専門：真菌学、環境微生物学、微生物生態学、微生物制御学、衛生動物学
主な受賞歴：
日本防菌防黴学会 令和5年度 研究奨励賞
日本防菌防黴学会 平成27年度 論文賞
都市有害生物管理学会 平成30年 森八郎記念賞
