固体密度天秤の世界市場2025年、グローバル市場規模（手動式、半自動式、全自動式）・分析レポートを発表
2025年12月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固体密度天秤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、固体密度天秤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の固体密度天秤市場は2024年に約1億4,200万米ドルと推計され、2031年には約1億8,000万米ドルに達する見通しで、予測期間中の年平均成長率は約3.5％となります。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策変化が市場の競争構造、地域経済、供給網の安全性にどのような影響を与えているかを詳細に評価しています。
________________________________________
■ 固体密度天秤の特徴
固体密度天秤は、固体の空気中での質量と液体中での浮力差を測定することで密度を算出する装置です。原理としてはアルキメデスの原理を利用し、空気中と既知の密度を持つ液体中での質量差に基づいて密度を求めます。電子技術と精密機械設計を組み合わせることで、迅速かつ高精度の測定が可能となり、材料開発や品質管理の現場で広く用いられています。
________________________________________
■ 市場動向
固体密度天秤市場は、材料科学の進展や製造業における品質要求の高度化に伴って需要が増加しています。特に、高性能樹脂、金属材料、新素材開発の分野では密度測定が重要な評価項目であり、精密測定機器の導入が進んでいます。また、食品産業や地質調査においても密度測定のニーズが拡大しており、用途範囲が広がっています。
一方で、機器の高価格や操作に対する専門性の必要性が市場成長を鈍化させる要因となっています。国際間の貿易政策変化や原材料価格の変動も、供給網構築に影響を及ぼす点として注目されています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、製造企業別、地域別、タイプ別、用途別に市場データを定量・定性の両面から評価しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を予測し、市場の変動要因や競争構造の変化を包括的に分析しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計と製品例を提示し、競争環境を詳細に示しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場機会の規模を明確化すること。
2. 固体密度天秤市場の成長可能性を評価すること。
3. 製品種別および用途別の市場成長を予測すること。
4. 市場競争を左右する要因を分析し、今後の方向性を示すこと。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本調査では、Mettler-Toledo、Ohaus、Sartorius、Shimadzu、ATAGO、Quarrz、Hangzhou Jinmai Instruments、Beijing Yitenuo Electronic Technology、Shenzhen Dahong Meituo Density Measuring Instruments、Quanzhou Jester Instruments、Shanghai Yueping Science Instrument、Xiamen Boshi Testing Equipment、Shenzhen Sanli Technology などの主要企業を取り上げています。企業ごとの売上、販売数量、価格設定、利益率、技術開発状況、製品ポートフォリオ、地域展開について詳細な評価を行っています。
________________________________________
________________________________________