【21LIVE】12月18日（木）より公式ライバー限定で『配信ポイントが人気の証』開催！盛り上がり度が勝負の決め手に☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月18日（木）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336356&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼公式ライバー限定の熱い1週間がスタート！／
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月18日（木）から12月24日（水）の7日間、公式ライバーを対象に『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントの見どころは、ボーダー達成で獲得できる「人気ライバーの称号」バッジ。リスナーの目に留まりやすく、注目度がアップします！
さらに、TOP10入賞者には21LIVEオリジナルグッズをプレゼント。
豪華グッズと称号バッジの獲得を目指して、イベントを盛り上げましょう！
☆☆☆ポイントUPのコツ☆☆☆
配信ポイントは、リスナー数やコメント、ハート、ギフトの数に応じて加算されます。
また、同時視聴者数や視聴時間でも配信ポイントが上がります。
さらに、顔出し配信なら配信ポイントが20％UPするボーナス特典も！（マスク着用OK！）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336356&id=bodyimage2】
＼注目のプライズ／
21LIVEオリジナルグッズ
★ランキング1位
・21オリジナル シーサーのぬいぐるみ（小）
★ランキング2～3位
・21オリジナル シーサー王のクッション
★ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
★ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
人気ライバーの称号バッジ
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336356&id=bodyimage3】
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
12月18日（木）～12月24日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※本イベントにエントリーした方は、以下のイベントへはエントリーできません。
（21LIVE Special Day／BOYS & GIRLSグランプリ決定戦／駅広告に載ろう 秋葉原駅編）
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336356&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
