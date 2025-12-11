【21LIVE】12月18日（木）より公式ライバー限定で『配信ポイントが人気の証』開催！盛り上がり度が勝負の決め手に☆

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月18日（木）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。

21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼公式ライバー限定の熱い1週間がスタート！／
12月18日（木）から12月24日（水）の7日間、公式ライバーを対象に『配信ポイントが人気の証』を開催します。

本イベントの見どころは、ボーダー達成で獲得できる「人気ライバーの称号」バッジ。リスナーの目に留まりやすく、注目度がアップします！

さらに、TOP10入賞者には21LIVEオリジナルグッズをプレゼント。

豪華グッズと称号バッジの獲得を目指して、イベントを盛り上げましょう！

☆☆☆ポイントUPのコツ☆☆☆

配信ポイントは、リスナー数やコメント、ハート、ギフトの数に応じて加算されます。
また、同時視聴者数や視聴時間でも配信ポイントが上がります。
さらに、顔出し配信なら配信ポイントが20％UPするボーナス特典も！（マスク着用OK！）

＼注目のプライズ／
21LIVEオリジナルグッズ
★ランキング1位
・21オリジナル シーサーのぬいぐるみ（小）
★ランキング2～3位
・21オリジナル シーサー王のクッション
★ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
★ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）

人気ライバーの称号バッジ
☆50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！

☆20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号

☆10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号

12月18日（木）～12月24日（水）
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※本イベントにエントリーした方は、以下のイベントへはエントリーできません。
（21LIVE Special Day／BOYS & GIRLSグランプリ決定戦／駅広告に載ろう 秋葉原駅編）
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
