【21LIVE】12月17日（水）より『BOYS & GIRLSグランプリ』開催！公式Webサイトモデル出演権と今月の殿堂入りライバーを目指そう！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月17日（水）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　＼男女ライバーの殿堂入りを決定♪／
総合ランキング上位者は公式Webサイトモデルに出演！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月17日（水）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』がスタートします。

本イベントは、男性・女性・総合の3部門で開催！

総合ランキング上位入賞者には、21LIVE公式モデルとして公式Webサイトに掲載される画像と動画のモデル出演権をプレゼントします。

さらに、男女別のランキングも同時開催！
グランプリに輝いた男女ライバー2名は、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise（エフエンタープライズ）」のホームページに特別掲載します。

1週間の激闘を勝ち抜いて、12月殿堂入りの称号を手に入れましょう。

＼＼ 注目のプライズ ／／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権

★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景

★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演

━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
12月17日（水）～12月23日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━

※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

