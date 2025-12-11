【21LIVE】12月15日（月）より『ビール星人を集めよう！』開催！年末年始はビールでお祝い♪ビール星人を15個集めた人全員にビール共通券プレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、12月15日（月）から12月17日（水）の3日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼年末年始はビールで盛り上がろう！／
ビール星人を15個集めてビール共通券を獲得♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12月15日（月）より、ビール星人が主役のイベント『ビール星人を集めよう！』がスタート！
ビール星人は、21LIVEの人気ギフト「オキコレ」の「21カードガチャ300コイン」から呼ぶことができます。
そしてビール星人を15個集めたライバー全員へ、ビール共通券をプレゼント！！
さらに、ビール星人の獲得数でTOP5に入賞したライバーには、沖縄県産のオリオンビールを進呈いたします♪
ビール星人を集めて、イベント盛りだくさんの年末年始を楽しもう！
＼＼注目のプライズはこちら！！／／
▼ライバープライズ▼
▽ランキング1～5位
└（1）～（5）までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
（1）ギフトセット：【ビール8種12本】オリオン 沖縄じかんお楽しみ福袋 2025-26 梅セット
（2）ギフトセット：ザ・ドラフト 2026新年干支デザインギフトセット（ザ・ドラフト干支デザイン350ml×12缶）
（3）ギフトセット：オリオン いちばん桜 ギフトセット（いちばん桜350ml×12缶）2025
（4）ギフトセット：こだわりの沖縄クラフト5種10缶飲み比べギフト（いちばん桜入）
（5）ギフトセット：オリオンビール5缶 ＆ ザ・プレミアム専用ミニグラス付きギフト
▽ビール星人30個集めた方全員
└冬限定 ビール星人の缶バッジ
▽ビール星人15個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
▼リスナープライズ▼
▽ビール星人100個以上獲得＆1～3位
└冬ver. ビール星人ゴールドバッジ
▽ビール星人100個以上獲得＆4～7位
└冬ver. ビール星人シルバーバッジ
▽ビール星人50個以上獲得
└冬ver. ビール星人ブロンズバッジ
▼イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加！▼
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、いて座ギフト（20G・50G）、12月の誕生石ターコイズギフトを手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
12月15日（月）～12月17日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
