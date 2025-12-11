第25-122号

2025年12月11日

ANAあきんど株式会社 高知支店

ANAあきんど×ディアステージ 共同企画 アイドルと一緒に地域を盛り上げる「推し活×地域活性プロジェクト」 ～第10弾は文化と歴史を体感する高知旅！～

ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、株式会社ディアステージ（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩粼 拓矢、以下「ディアステージ」）と連携し「推し活」需要を通じた地域活性化を目的とし、「推し活×地域活性プロジェクト」に取り組んでいます。

このたび、ANAあきんど高知支店（支店長：木村 建一）は、高知県の魅力的な観光コンテンツを盛り込んだツアーを実施し、高知龍馬空港ならびに東京（羽田）=高知路線の利用促進を図り、人流創出に取り組みます。

”推し”のユニットとともにその地域の「文化」や「歴史」、「食」などの魅力を体感していただき、その様子をSNSなどで発信することでツアー参加者以外にも高知県の魅力を広め、「推し活」を通じた交流人口・関係人口の創出を目指します。



（土佐くろしお鉄道） （よさこい情報交流館）



（庭園） （土佐の「おきゃく」シンボルキャラクター



「べろべろの神様」）

※画像はすべてイメージです

「推し活×地域活性プロジェクト」第10弾実施内容

1.「CYNHNと行く！高知旅2026 Supported by ANAあきんど」ファンツアーの実施

このたびプロジェクトの第10弾として、ディアステージ所属ユニット「CYNHN（スウィーニー）」を高知県へ誘致し、ファンとの交流会を組み入れた1泊2日の周遊ツアーを企画いたしました。今回は「CYNHNと行く！高知旅2026」と銘打ち、貸切列車の車窓から海岸線の風景をお楽しみいただくとともに、高知県の「おきゃく」を通した食文化体験や、「よさこい」「坂本龍馬」などの歴史・文化を学ぶツアーをご用意いたしました。この時期ならではの体験を通して、高知県内の魅力ある観光コンテンツをお楽しみいただきます。

【ツアー概要】

ツアータイトル：「CYNHNと行く！高知旅2026 Supported by ANAあきんど」

期間：2026年3月8日（日）～2026年3月9日（月）

参加人数：最大80名様

羽田空港発着（60名様）／現地発着 （20名様）

旅行代金：羽田空港発着 \105,000（お1人様／税込み）

現地合流 \90,000（お1人様／税込み）

主催旅行会社：ANAあきんど株式会社

その他：詳細は以下にてご確認ください。

https://www.ana-akindo.co.jp/kochi_tour20260308/

2.ANAグループ、ディアステージ双方のオウンドメディア等での情報発信

ツアーの様子を両社のホームページやSNSに掲載することで、高知県の観光コンテンツの認知拡大に貢献します。

また、ツアーで訪れる観光スポットやグルメなどを、アーティストがSNSで投稿することにより、高知の魅力を発信します。

■「CYNHN（スウィーニー）」とは？

CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022年春、ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。

”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、青い未完のヴォーカルユニットとして歌を届けている。

今後もANAあきんどはディアステージと連携し、地域の魅力や特産品情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化に取り組んでまいります。

以上