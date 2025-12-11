【事例紹介】アプリの特性を理解した広告運用で成果向上。 SDK 対応を踏まえた確度の高い最適化を実現
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、株式会社 伊予銀行（本社：愛媛県松山市 代表取締役頭取 三好 賢治 以下、伊予銀行）の事業拡大を支援し、その取り組み内容を2025年12月10日（水）に事例として公開いたしました。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://www.glad-cube.com/casestudy/2025/12/10/iyobank-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336739&id=bodyimage1】
株式会社 伊予銀行は、愛媛県松山市に本店を構え、国内152店舗・海外1店舗を展開する地方銀行です。（※拠点数は2025年11月時点）
運営されているカードローンアプリ「 SAFETY 」（https://www.iyobank.co.jp/sp/safety/）の利用促進に向けたマーケティング強化を目的に、グラッドキューブへご依頼いただきました。
これまでの取り組み内容や成果について、株式会社 伊予銀行 橋本 俊晴 様にお話しを伺いました。株式会社 伊予銀行と当社がこれまで取り組んできたマーケティング活動の内容をご紹介いたします。
■貴社のサービス内容についてお教えください
当行が提供するカードローンアプリ「 SAFETY 」は、“銀行らしい安心” と “アプリの利便性” を融合させたサービスです。24時間365日申し込み可能で、銀行口座をお持ちでなくてもアプリから利用できます。
「少額でもお得な利率コース」「アプリで借入・返済」「不足額をスマホで通知」という3つの安心を軸に、従来のカードローンのあり方を見直した点が特長です。
アプリでは最短1分で借入可能額を診断でき、契約後の増枠も手続き可能です。返済用口座がない場合でもアプリ内で追加返済でき、申込みから返済までの手間を大幅に軽減しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336739&id=bodyimage2】
■どのような 「課題」 があって、グラッドキューブにご依頼いただいたのでしょうか？
当時、「 SAFETY 」の利用促進を一層強化する必要がありました。具体的には、
・利用ユーザー数をさらに伸ばしたい
・新規ユーザー獲得において、ターゲット層やセグメントを特定・模索したい
・ CVR （アプリ内イベント：規約同意完了率）を改善したい
といった課題がありました。
これまではアプリストア広告を中心に集客施策を展開していましたが、ダウンロード数や利用者層の拡大には、既存の手法だけでは限界が見え始めていました。
そこで、新たな接点を創出できる新規媒体の活用を検討することとなり、グラッドキューブへの依頼に至りました。また、単にインストール数を増やすだけでなく、 KPI としてアプリ内イベントへの到達を重視していたため、その目標に沿った配信運用が可能なパートナーを求めていました。
■グラッドキューブをパートナーとして選定いただいた決め手は何でしょうか？
これまでお付き合いのあった代理店もありましたが、アプリ広告に関する知見が十分ではなく、追加媒体の提案や獲得効率を高めるための施策について、的確なサポートを得られていると感じられない状況でした。
グラッドキューブは、当時、金融業界のアプリ広告における実績こそなかったものの、当行が抱えている課題や「 SAFETY 」の訴求ポイントを正確に把握いただいた上で、アプリ広告施策や改善の方向性について具体的にイメージできる提案があったため、依頼を決めました。
事例紹介はこちらをご覧ください。
https://www.glad-cube.com/casestudy/2025/12/10/iyobank-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336739&id=bodyimage1】
株式会社 伊予銀行は、愛媛県松山市に本店を構え、国内152店舗・海外1店舗を展開する地方銀行です。（※拠点数は2025年11月時点）
運営されているカードローンアプリ「 SAFETY 」（https://www.iyobank.co.jp/sp/safety/）の利用促進に向けたマーケティング強化を目的に、グラッドキューブへご依頼いただきました。
これまでの取り組み内容や成果について、株式会社 伊予銀行 橋本 俊晴 様にお話しを伺いました。株式会社 伊予銀行と当社がこれまで取り組んできたマーケティング活動の内容をご紹介いたします。
■貴社のサービス内容についてお教えください
当行が提供するカードローンアプリ「 SAFETY 」は、“銀行らしい安心” と “アプリの利便性” を融合させたサービスです。24時間365日申し込み可能で、銀行口座をお持ちでなくてもアプリから利用できます。
「少額でもお得な利率コース」「アプリで借入・返済」「不足額をスマホで通知」という3つの安心を軸に、従来のカードローンのあり方を見直した点が特長です。
アプリでは最短1分で借入可能額を診断でき、契約後の増枠も手続き可能です。返済用口座がない場合でもアプリ内で追加返済でき、申込みから返済までの手間を大幅に軽減しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336739&id=bodyimage2】
■どのような 「課題」 があって、グラッドキューブにご依頼いただいたのでしょうか？
当時、「 SAFETY 」の利用促進を一層強化する必要がありました。具体的には、
・利用ユーザー数をさらに伸ばしたい
・新規ユーザー獲得において、ターゲット層やセグメントを特定・模索したい
・ CVR （アプリ内イベント：規約同意完了率）を改善したい
といった課題がありました。
これまではアプリストア広告を中心に集客施策を展開していましたが、ダウンロード数や利用者層の拡大には、既存の手法だけでは限界が見え始めていました。
そこで、新たな接点を創出できる新規媒体の活用を検討することとなり、グラッドキューブへの依頼に至りました。また、単にインストール数を増やすだけでなく、 KPI としてアプリ内イベントへの到達を重視していたため、その目標に沿った配信運用が可能なパートナーを求めていました。
■グラッドキューブをパートナーとして選定いただいた決め手は何でしょうか？
これまでお付き合いのあった代理店もありましたが、アプリ広告に関する知見が十分ではなく、追加媒体の提案や獲得効率を高めるための施策について、的確なサポートを得られていると感じられない状況でした。
グラッドキューブは、当時、金融業界のアプリ広告における実績こそなかったものの、当行が抱えている課題や「 SAFETY 」の訴求ポイントを正確に把握いただいた上で、アプリ広告施策や改善の方向性について具体的にイメージできる提案があったため、依頼を決めました。