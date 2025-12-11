滋賀と東京を繋ぐ! 「プレミアム豊臣トーク」12月12日(金)12:00からイベント参加者・募集スタート！

イベント参加者・募集スタート！

１２月１２日(金)１２:００から！

滋賀と東京を繋ぐ! 「プレミアム豊臣トーク」 【開催日：2026年1月24日（土）】

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）と北近江豊臣博覧会実行委員会から、過日、12月1日に発表いたしました「プレミアム豊臣トーク」（2026年1月24日開催）につきまして、新たにイベントの内容と、参加者の募集方法をお知らせいたします。

イベントでは、東京・日本橋会場に来年1月4日放送開始の大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)に寧々役で出演予定の浜辺美波さんがトークショー（第2部）に登場！さらに滋賀・長浜会場には同じく「豊臣兄弟！」に石川数正役で出演予定の迫田孝也さんをゲストMCに迎え、東京・日本橋会場の模様をライブ中継するほか、２つの会場を繋いだクロストークも予定しています。

以下のとおり、イベントの参加者を募集しますので、ぜひご応募ください。

「プレミアム豊臣トーク」ゲスト

東京・日本橋会場トークショーゲスト：浜辺美波さん「豊臣兄弟！」寧々役

滋賀・長浜会場ゲストＭＣ：迫田孝也さん「豊臣兄弟！」石川数正役

■浜辺美波さん





映画「君の膵臓をたべたい」で一躍脚光を浴び、その後、映画『思い、思われ、ふり、ふられ』「シン・仮面ライダー」「ゴジラ-1.0」などに出演。高い演技力が評価され、日本アカデミー賞優秀女優賞、エランドール賞など多数の賞を受賞する若手実力派俳優。NHKの連続テレビ小説「らんまん」でヒロインを演じ大きな注目を浴びた。2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」に寧々役で出演予定。

■迫田孝也さん





鹿児島県出身。

劇団STRAYDOGを経て舞台経験を積む。

ドラマ「VIVANT」「全領域異常解決室」「御上先生」映画「でっちあげ～殺人教師と呼ばれた男」「TOKYOタクシー」など話題作に多数出演。

2026年大河ドラマ「豊臣兄弟！」に石川数正役で出演予定。

イベント概要および各会場のプログラム

・大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)に出演予定のキャストによるトークイベント

【開催日】

2026年1月24日（土） ※東京・日本橋と滋賀・長浜で同時開催

【東京・日本橋会場（コングレスクエア日本橋）】

・トークショーゲスト：浜辺美波さん

第一部：12:20～12:50（イントロダクション）

第二部：13:00～13:50（プレミアムトークショー）

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル

コングレスクエア日本橋

【滋賀・長浜会場（浅井文化ホール）】

・ゲストＭＣ：迫田孝也さん

第一部：12:50～13:50（東京・日本橋会場ライブ中継）

第二部：13:50～14:30（プレミアムトークショー＆特別企画）

〒526-0244 滋賀県長浜市内保町2500

長浜市立 浅井文化ホール

参加者募集について

東京・日本橋会場 ※抽選制

【応募期間】2025年12月12日（金）12：00から12月31日（水）23：59まで

【定員・料金】300名・無料

【応募方法】インターネットによる事前申込

【申込フォームＵＲＬ】しがネット受付

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/toyotomi-tokyo





滋賀・長浜会場 ※先着順

【応募期間】2025年12月12日（金）12：00から2026年1月8日（木）23：59まで

※定員に達した時点で、応募期間中でも申込受付を終了します。

【定員・料金】400名・無料

【応募方法】インターネットによる事前申込

【申込フォームＵＲＬ】Logoフォーム

https://logoform.jp/form/BJcW/1332947









イベントの趣旨

2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)は、滋賀・近江ゆかりの地や武将なども数多く登場することが期待されます。この度、この大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送をきっかけに滋賀県の歴史や文化などをはじめとした様々な魅力を発信し、誘客につなげることを目的として、東京と滋賀の双方から地域の魅力を発信するトークイベントを企画しました。

今後の予定

・12月31日（水）：東京・日本橋会場（申込締切）

・1月8日（木）：滋賀・長浜会場（申込締切）※定員に達した時点で、応募期間中でも申込受付を終了します。

・1月9日（金）：東京・日本橋会場（抽選結果通知）

・1月24日（土）：「プレミアム豊臣トーク」開催（東京・日本橋会場／滋賀・長浜会場）

「ここ滋賀」で滋賀県・北びわ湖マルシェ同時開催

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」横のイベントスペース（公開空地）では、豊臣兄弟のゆかりの地でもある滋賀県の北部地域（長浜市・米原市・高島市）の魅力発信のため、地元地域のＰＲブースや産品の販売ブースなどが出展する北びわ湖マルシェを同時開催します。

参考：北近江豊臣博覧会（2026年2月1日（日）～12月20日（日））

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送にあわせて、豊臣秀吉、秀長兄弟ゆかりの地である長浜で北近江豊臣博覧会を開始します。「豊臣兄弟！北近江長浜 大河ドラマ館」は、ドラマの衣装・小道具の展示、特集パネルや長浜でしか見られないオリジナル映像等を通して、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の魅力をより深く知ることのできる展覧会を期間限定で実施する予定です。

公式ウェブサイト：https://www.nagahama-sengoku.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kitaohmi_toyotomi_exhibition/

X（旧Twitter）：https://x.com/sengoku_naga

参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

◆東京・日本橋の滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info