1929年創業、京都発の自転車ブランドVIGORE(ビゴーレ)を手がける有限会社ビゴーレ・カタオカ（本社：京都市 代表：片岡聖登）の製品が、京都市のふるさと納税返礼品として15商品採用されました。完成車、フレーム&フォークセット、オーダーメイドに対応するオーダーチケットなど、京都のクラフトマンシップを体感できる多彩なラインナップが揃います。地域の土地と人に根ざしてきたものづくりを継承し、創業者の“愉しみのための自転車文化”への想いを繋ぎます。

特徴

あなたの日々に寄り添う「相棒」の1台

ビゴーレの自転車は、単なる移動手段ではなく“時間を刻む存在”です。京都で受け継がれてきたフレームビルダーの哲学を基盤に、“機能美”を追求。乗り続けるほど身体に馴染み、手入れを重ねることで、思い出が積層していく--そんな“相棒”としての価値を提供します。

ふるさと納税も、カスタムメイドで京都で1台ずつ

今回の返礼品は全て受注後に製作するカスタムメイド形式です。サイズや仕様の相談はもちろん、小柄な方や旅仕様など、ライフスタイルに応じた調整も可能。既製品とは一味違う、未来に思いを馳せるひとときをたのしんでいただけます。

完成車から体験型チケットまで。選べる15アイテム

クロモリ製ロードバイク「CrMo Racer -KYOTO Collection-」、旅の自由を拡張する「山と旅の自転車プラス」、女性の体格に合わせた「VIGORE for W」などの車体に加え、オーダーチケットやレンタルチケットも返礼品として用意。さまざまな方法でビゴーレが贈る自転車文化と関わっていただけます。

詳細情報

・返礼品のお申込み：ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、ふるぽ、ANAのふるさと納税等から、お申込みいただけます。 ・髙島屋ふるさと納税：「髙島屋選定品」にも多くの返礼品を選出いただいております。髙島屋のふるさと納税サイトからもお申込みいただけます。

ビゴーレについて

私たちは自転車ブランド「VIGORE」（ビゴーレ）を手掛ける、京都の小さなスポーツ自転車メーカーです。1929年に京都市で創業し、愉しみのための自転車文化をつくるという想いのもと、1968年に自社ブランドを興しました。現在は3代目の片岡聖登（代表兼フレームビルダー）が手掛け、五感を呼び戻し、心豊かになるための自転車を追求。2009年グッド・デザイン 中小企業長官賞、2015年グッド・デザイン賞など受賞多数。

https://vigore.co.jpVIGORE ふるさと納税