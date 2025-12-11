株式会社ソフテス(本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：渡邊 英介、以下「ソフテス」)は、ジャパンSAPユーザーグループ(以下「JSUG」)主催の「JSUG Award 2025」において、ベストサポーター賞を受賞いたしました。「ベストサポーター賞」は、JSUGに加盟するサポーター企業約60社の中から、年間を通じて最も優秀な活動を行った企業1社に贈られる賞で、ソフテスの受賞は今回が初めてとなります。





ベストサポーター賞 表彰式にて(右：ソフテス 取締役副社長 押川 哲也)





■受賞理由

2025年度においてサポータープログラム特典を積極的に活用し、JSUGの活動に貢献したことが高く評価されました。

今後も、SAP(R)ソリューションを活用した経営改革・業務革新に取り組むとともに、ユーザコミュニティとの連携を強化し、確かな価値を提供してまいります。









■JSUGでの主な活動

・DLホワイトペーパー：「新リース会計基準対応！リース資産管理ソリューション」

https://www.jsug.org/originalcontents

・JSUG INFO寄稿：「SAP(R) Analytics Cloudで予算業務の分断を解消し全社最適へ」

https://www.jsug.org/2025solution/softes

・セミナーを通じた情報発信：SAP S/4HANA(R)、SAP(R) Business Network、SAP SuccessFactors(R)や、法改正対応に役立つ自社ソリューション等の多様なテーマにて、毎月開催のセミナーで情報をお届け

https://www.softes.co.jp/seminar/

・SAP NOW AI Tour Tokyo & JSUG Conference併催HR Connect講演：「システム導入を『目的化』しないタレントマネジメントの正攻法とは？」









■表彰式

「JSUG Award 2025」の表彰式は、2025年12月4日(木)にベルサール東京日本橋で開催された「JSUG Focus 2025」にて実施されました。









■JSUG Awardについて

「JSUG Award」は、JSUGが毎年開催する表彰制度で、SAP(R)ユーザコミュニティの発展に顕著な貢献を果たした企業、グループ、個人を表彰するものです。









■株式会社ソフテスについて( https://www.softes.co.jp/ )

ソフテスは、日本のERP普及の創成期であった1997年に創業し、以来SAP専業のシステムコンサルティング企業として、28年の実績を積んで参りました。独自の導入手法「ユーザダイレクト方式(R)」による導入、運用サポート、アドオンプログラム開発サービスに加え150種類以上の標準アドオンプログラム・ソリューションを用意しています。ソフテスは、その導入実績、顧客評価の高さから、SAPゴールドパートナーに位置づけられています。





【会社概要】

社名 ：株式会社ソフテス

設立 ：1997年9月

代表者 ：代表取締役社長 渡邊 英介

事業内容：SAP専業のシステムコンサルティングサービス

資格 ：SAPゴールドパートナー、AWS セレクトティアサービスパートナー

事務所 ：［本社］

〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町330-5 遠鉄田町ビル7F

［東京事務所］

〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング12F









■お客様からのお問い合わせ先

株式会社ソフテス 営業部

TEL ： 053-450-3188

問い合わせフォーム： https://www.softes.co.jp/contact/service/





ユーザダイレクト方式はソフテスの登録商標です。

SAP、SAP S/4HANA、SAP SuccessFactors、記載されているすべてのSAP製品およびサービスは関連するロゴも含めて、ドイツおよびその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。