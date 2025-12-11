株式会社ハイパーブレイン(本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長：馬渕 雅宣)は、文部科学省「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」の一環として、愛知県立大府東高等学校および至学館大学と連携し、高校生がドローンや3D技術を活用して学ぶ探究的な教育活動を企画面・技術面から支援しました。

本取り組みでは、2025年8月から12月にかけて、ドローンによる地層撮影・フォトグラメトリ・3Dモデリング・3Dプリント出力までの一連のデジタルものづくりプロセスを、高校・大学・企業が協力して実施しました。





校舎を3Dモデリング





高校校舎を3Dプリンターで出力





【実施の概要】

■ ドローンによる地層の撮影と3Dモデル作成

愛知県南知多町の師崎層群(地層が露出した海岸地形)にて、ドローンを用いた現地撮影を実施。

撮影データをもとに、当社がフォトグラメトリ技術を活用して3Dモデル化を支援し、地層の質感や形状を繊細かつ精細にデジタル再現しました。





ドローンによる地層撮影





■ Blender基本操作講習(高校・大学・企業連携)

高校生を対象に、3Dモデリングソフト「Blender」の基本操作講習を実施。

大学生が講師を務め、当社スタッフは伴走支援として全体運営と技術サポートを行い、生徒たちは3Dデザインの基礎や空間認識力を育みました。





大学生によるBlender操作講習





■ フォトグラメトリ講習(高校・企業連携)

当社講師によるフォトグラメトリ講習を実施。

ドローンで撮影した師崎層群の地層および大府東高等学校の校舎をもとに3Dモデルを生成し、Blenderを用いて必要部分の切り出しやノイズ除去など、データを整える実践的な編集作業を行いました。また、文化財のデジタルアーカイブや建築・測量など、フォトグラメトリ技術の社会的活用事例についても理解を深めました。









■ ドローン講習(高校・企業連携)

当社講師によるドローン講習を実施。

航空法などの関連法規や安全管理の重要性について学び、実際にドローンを操作して、安全に飛行させるための基本的な技術を体験しました。





ドローンの安全点検





ドローン操縦体験





■ 3Dプリント出力体験(高校・大学連携)

フォトグラメトリで作成した3Dモデルデータをもとに、3Dプリンターで立体出力を実施。

高校生たちは、自ら作成したデジタルデータが実際の形として再現される工程を体験しました。





【高校側の取り組み】

大府東高等学校では、本事業を通じて「創造力」や「挑戦する心」を育む探究型学習を推進。

ドローン、3Dモデリング、3Dプリントといった先端技術に生徒が段階的に触れることで、デジタルものづくりの理解を深めるとともに、主体的に学ぶ姿勢の育成を目指しました。





【高校生の反応】

参加した高校生からは、

「Blenderは難しそうなイメージがあったが、3Dモデルを作る楽しさを感じた」

「フォトグラメトリ講習を受けて、“写真から立体を作る”という考え方が新鮮だった」

「Blenderやドローン以外にも、様々な技術への関心が高まった」

「予想以上に本格的で、実践的だったので、とても良い経験になった」

などの声が寄せられ、単発の体験にとどまらず、自主的にBlender操作や3D出力を継続する生徒も見られました。









【今後の展望】

当社では、今後も高校や大学と連携し、次世代を担う人材が最先端技術に触れる機会を創出していきます。すでに活用されつつあるドローンや3Dプリンターなどの技術との出会いを通じ、若者が未来を自ら切り拓く力を育むご支援をします。









【会社概要】

株式会社ハイパーブレイン

● 所在地 ： 愛知県名古屋市中区新栄2-16-25

● 代表者 ： 馬渕 雅宣

● 事業内容 ： 教育の情報化に関わる全てのご支援

● 公式サイト： https://www.h-b.co.jp/