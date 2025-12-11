この度、株式会社センチュリーアークス(本社：東京都港区、社長執行役員：岡好信)は、2025年12月4日(木)、国内初の本格的イベントカメラセミナー“Powered by SilkyEvCam(R)”を盛況のうちに開催したことをお知らせします。





全体の様子





当セミナーは、日ごろからイベントカメラに深く関わられている学術研究者および産業界の有識者が一堂に会し、ご登壇いただき、研究論文やイベントセンサーや対応ソフトウエア情報、アプリケーション事例など幅広く、深く、自由に語っていただく貴重な機会でした。





参加者の皆さまには、イベントカメラの基本的な情報や使用方法・経験を前提とさせていただき、よりレベルが高く実践的な内容を学んでいただくことで、先端技術であるイベントカメラとイベントベースの世界への理解を深め、今後の研究開発ひいては実装に役立てていただくことを目的として開催しました。





本セミナーの詳細情報： https://centuryarks.com/newsrelease/9151/





会場内ポスター掲示・Q&Aセッションの様子





＜会場内でのWorkshop・ポスター掲示＞

会場内では、講師のお一人、TwinSense株式会社のシュミット氏と弊社開発部によるWorkshopと、最新の共同研究論文や企業による開発成果についてのポスターの掲示を実施しました。





おかげさまで、定員30名のところ、当日は増席して対応させていただきました。参加者の70％以上は技術職と見受けられ、各講義後はもちろん、全体Q&Aでも、高難度な技術的な質問、イベントカメラの未来を見据えた質問や投げかけを多数いただきました。アンケートには満足度の高い回答をいただきました。









＜参加者の声(抜粋)＞

・様々な可能性を秘めたカメラだと思いますので、さらに各種実践例をご紹介頂けるとありがたいです。

・今まで高額な実験機器を用いなければならなかった実験の代わりとして、また探究活動として児童生徒・先生が自由に考えることができるカメラであると思います。

・通信技術にまで拡張する概念系であるならば、セキュリティの領域まで概念拡張することになると想像する為非常に心躍りました。

・イベントベースカメラの活用事例の学会と解釈すればよい取り組みと情報交換会だと感じます。





弊社社長執行役員 岡は「予想を超えた方々にお集まり頂き、セッション後の活発なQAの状況から皆様のEVS(イベントベースビジョンセンサー)に寄せる期待をあらためて感じた一日でした。私のEVSとの最初の出会いの興奮を共有できたことを嬉しく思っております。」とコメントしています。









【株式会社センチュリーアークス】

お客様のビジネスの成功と拡大の支援を目的とするソリューションを提供する会社です。最先端技術に通じた専門家が、これまでに蓄積してきた知識・経験をベースに、企画、開発、海外生産を含む製造など、あらゆるビジネススタイルに対応し、お客様のコア技術を中心とした事業拡大、新規事業化などのさまざまなシーンのための支援サービスを提供します。

https://centuryarks.com/









