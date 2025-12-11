アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、AIエージェント、バーチャルヒューマン※に最適な実行環境の提供に向け、リモートPCアレイ・アーキテクチャを基盤とした「AIエッジ・サーバ」の開発を進める意向を表明いたします。









近年、生成AIの利用は急速に拡大していますが、クラウド上での実行には以下の3つの大きな課題があります。

・個人情報や機密情報を扱う際のセキュリティリスク

・インターネット経由による応答遅延

・従量課金による利用コストの増大





こうした課題に対応するため、当社はリモートアクセスインフラ「リモートPCアレイ」をベースに、オンプレミスで生成AIを低コスト・安全・効率的に活用できるプラットフォームとして「AIエッジ・サーバ」を開発します。

これにより、インターネットを遮断したクローズドネットワークによる情報漏洩リスクの低減、施設内アクセスによる高速応答の実現、クラウド利用からオンプレミスへの移行によるコスト削減の実現を進め、3つの課題解決を目指します。





「AIエッジ・サーバ」は、2U筐体内に4～5台のNVIDIA製GPU(AI向け)を搭載し、LLM/RAG用サーバと複数のボット用サーバ(フロントエンド処理)を一筐体で構成し、バーチャルヒューマンに最適なプラットフォームを提供します。

製品発表および販売開始は2026年4月～5月を目標としております。





当社は、リモートPCアレイで培った強みを活かし、お客様の環境に最適なAIエッジ・ソリューションの開発を進め、安全かつ効率的なオンプレミスAI基盤の構築をご支援いたします。当製品とサービスを通じて、新たにAI事業への参入を推進してまいります。

※バーチャルヒューマン：AI技術を駆使して作られた仮想の人間キャラクター









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。









東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】