世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、この度「SALARY GUIDE 2026 Employment Market Trend & Insight」を発行しました。本資料は、JACグループでサポートさせていただいた各国での企業様の採用実績をもとに、英国、オランダ、ドイツ、米国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、韓国の11ヵ国について、採用トレンドや給与相場などをまとめています。また、巻末にはJACが預かる求人票をもとにまとめた、駐在員として海外へ赴任するポジションの給与相場も掲載しています。

「SALARY GUIDE 2026 Employment Market Trend & Insight」概要

掲載国：英国・オランダ・ドイツ・米国・シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム・インド・韓国（全11ヵ国）掲載情報：・各国の章では、下記内容をそれぞれ掲載。 社会情勢／採用トレンド／ビザ情報／給与相場／コラム・駐在員給与相場の章では、JACが預かる求人票から抽出した、業種を問わない 各国の「営業」「技術系」「バックオフィス系」「経営・事業企画」の職種別給与相場を掲載。発行形式：PDF（日本語版・英語版）、冊子（日本語版）入手方法：PDF版・冊子のご希望については、JACグループの担当コンサルタントにお問い合わせいただくか、下記、JACリサーチの問い合わせ先よりご連絡ください。JACリサーチサイト：https://research.jac-recruitment.jp/

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルテーション型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、34拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp