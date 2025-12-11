ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PRサービス比較・選定ガイド」を無料公開しました。

■「調査PRサービス比較・選定ガイド」

調査PR（リサーチPR）への注目が高まる一方で、「似たようなサービスが多く、自社に合う会社がどこかわからない」「安さだけで選んでしまい、成果が出ずに終わるのを避けたい」といった悩みを持つ企業が増えています。

当社が企業の広報・マーケティング担当者112名に行った独自調査では、調査PR委託先の選定基準として「自社の業界やテーマへの理解度」を最も重視すると回答した担当者が56.2%に達し、価格よりも業界理解や実績が重視されていることが明らかになりました。本ガイドは、単なるサービスの比較表ではなく、企業の広報・マーケティング担当者が「失敗しないパートナー選び」と「成果を最大化する実行フロー」を体系的に理解するための実践ガイドです。＜この資料でわかること＞・ 調査PRサービスを選ぶ際の5つの評価軸・失敗しない調査PR実行フローの6ステップと各段階での注意点 ・主要な調査PRサービスの特徴比較と自社に合ったサービスの見極め方 ・サービス選定前に社内で確認すべきチェックリスト ＜こんな方におすすめ＞・ プレスリリースの効果を客観的な数値で把握し、改善したい広報・PRご担当者様 ・「ゼロクリック検索」時代における、オウンドメディアへの流入減に課題を感じるマーケティング担当者様・SEOの知見をPR活動に応用し、データに基づいた戦略的な広報施策を展開したい方

■「調査PRサービス比較・選定ガイド」：目次

Chapter-1 なぜ今「調査PRサービス」を見直す必要があるのか？Chapter-2 調査PRサービスはどんな軸で比べればよいのか？Chapter-3 調査PRはどの順番で進めると失敗しにくい？Chapter-4 調査PRサービスをどう比較する？Chapter-5 調査PRサービスを選ぶ前に、何をチェックしておけばよい？

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチマーケティング「リサピー®︎」サービス ・レポートマーケティング「レポピー®︎」サービス ・アニバーサリーマーケティング「アニピー®︎」サービス ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」サービス ②IDEAマーケティング事業 ③IDEAデザイン事業 ④IDEAセールス事業 ⑤PR戦略コンサルティングサービスURL ：https://ideatech.jp