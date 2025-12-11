ブラックフライデーからクリスマスへ--年末は StreamFab がおトク！
年末恒例のセールシーズンが本格化する中、ストリーミング動画の保存ソフト「StreamFab」も、ブラックフライデーに続き、クリスマスに向けた大型プロモーションを準備しています。
今年のブラックフライデーでは、新バージョン「StreamFab 7」のリリースと同時に、フルラインナップをまとめた「StreamFab オールインワン」が 年間最大級の割引 となり、多くのお客様から好評をいただきました。ブラックフライデーのキャンペーンはまもなく終了しますが、「セールを見逃してしまった…」と不安な方もご安心ください。
現在、StreamFab では クリスマスプロモーションの開催を来週に予定 しており、最大40％OFFの割引を計画中です。対象製品の詳細はまだ公開されていませんが、例年同様、以下の人気製品がキャンペーンに登場する見込みです。
- StreamFab オールインワン
すべての StreamFab ソフトウェア版をまとめて利用できる、トータルパッケージ。（スマホアプリ版および拡張機能版は含まれません。）
- StreamFab 新品保証
いま販売されている全ソフトをお持ちのお客様向け。将来追加される新サービスを追加料金なしで利用できる安心の保証サービス。
- StreamFab MyCombo
自分の利用スタイルに合わせて製品を組み合わせて購入できる自由度の高いパッケージ。
- StreamFab for Android
PC版とは別に販売される Android 版。スマホやタブレットで手軽に動画を保存したい方に最適。
- StreamFab YouTube ダウンローダー Pro
動画の保存だけでなく、音声のみを MP3 で保存することもできる人気製品。
- StreamFab Video Downloader for Browser
新登場のブラウザ拡張版。PCソフトやモバイルアプリとは異なる軽快な使い心地で、現在はリリース記念として 特に大きな割引 を予定。
- StreamFab Amazon ダウンローダー
最も人気の高い製品の一つ。追加数量パックも同時購入でき、ヘビーユーザーにも好評。
年末年始は、自宅でゆっくり動画を楽しむ時間が増える季節です。見逃したくない番組や、期限付きの配信タイトルを保存しておきたい方は、ぜひこの機会に StreamFab のキャンペーン情報をご確認ください。
最新情報はプロモーションページにて順次公開いたします：
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
今年のブラックフライデーでは、新バージョン「StreamFab 7」のリリースと同時に、フルラインナップをまとめた「StreamFab オールインワン」が 年間最大級の割引 となり、多くのお客様から好評をいただきました。ブラックフライデーのキャンペーンはまもなく終了しますが、「セールを見逃してしまった…」と不安な方もご安心ください。
現在、StreamFab では クリスマスプロモーションの開催を来週に予定 しており、最大40％OFFの割引を計画中です。対象製品の詳細はまだ公開されていませんが、例年同様、以下の人気製品がキャンペーンに登場する見込みです。
- StreamFab オールインワン
すべての StreamFab ソフトウェア版をまとめて利用できる、トータルパッケージ。（スマホアプリ版および拡張機能版は含まれません。）
- StreamFab 新品保証
いま販売されている全ソフトをお持ちのお客様向け。将来追加される新サービスを追加料金なしで利用できる安心の保証サービス。
- StreamFab MyCombo
自分の利用スタイルに合わせて製品を組み合わせて購入できる自由度の高いパッケージ。
- StreamFab for Android
PC版とは別に販売される Android 版。スマホやタブレットで手軽に動画を保存したい方に最適。
- StreamFab YouTube ダウンローダー Pro
動画の保存だけでなく、音声のみを MP3 で保存することもできる人気製品。
- StreamFab Video Downloader for Browser
新登場のブラウザ拡張版。PCソフトやモバイルアプリとは異なる軽快な使い心地で、現在はリリース記念として 特に大きな割引 を予定。
- StreamFab Amazon ダウンローダー
最も人気の高い製品の一つ。追加数量パックも同時購入でき、ヘビーユーザーにも好評。
年末年始は、自宅でゆっくり動画を楽しむ時間が増える季節です。見逃したくない番組や、期限付きの配信タイトルを保存しておきたい方は、ぜひこの機会に StreamFab のキャンペーン情報をご確認ください。
最新情報はプロモーションページにて順次公開いたします：
https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ