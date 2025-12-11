見えない汚染を“数値化”する市場──医療用ATP測定消耗品、2031年に5.99億ドル規模へ
医療用ATP測定消耗品とは、アデノシン三リン酸（ATP）を指標として、医療現場における清浄度や汚染の有無を迅速に可視化するために使用される専用の使い捨て製品である。具体的には、ATP発光測定に用いるルシフェラーゼ試薬やサンプル採取用スワブ（綿棒）が代表的な構成要素であり、測定機器とセットで使用される。これらは、手術室、ICU、透析室など、高度な衛生管理が要求される環境において、表面や器具の汚染度を迅速かつ定量的に把握する手段として活用される。ATPはすべての生物細胞に存在するエネルギー分子であるため、その残存量を測定することで、有機物由来の汚染や洗浄不備の可視化が可能となる。従来の細菌培養法に比べ、ATP測定はリアルタイム性と操作性に優れ、感染対策や品質保証の即時判断材料として不可欠な存在となっている。
医療現場における感染管理の重要性が年々増す中、ATP測定技術は単なる補助ツールから「衛生管理の指標装置」として位置づけられるようになっている。特に新型ウイルスや耐性菌対策への対応が求められる現在、目に見えない汚染源の迅速検出が、院内感染の抑制に直結するリスク管理手段として注目されている。この流れの中で、消耗品の安定供給や測定精度の再現性、衛生面での使い捨て性への要求が高まっている。加えて、ATP測定の適用範囲が、従来の環境表面のみならず、医療機器の洗浄後確認や食品供給エリアの衛生監視にも広がっており、業界全体として製品ラインナップの多様化と品質基準の高度化が進展している。
ATP測定消耗品は、その使用場面や対象物の違いによって、スワブ素材、試薬の感度、保存安定性などが異なる設計を必要とする。例えば、手術室やICUでは即時かつ高感度の測定が求められる一方で、介護施設や一般病棟ではコストパフォーマンスを重視した製品が選好される傾向にある。また、採取する表面が平滑か凹凸か、乾燥しているか湿潤かなど、現場ごとの条件に対応するカスタム設計も求められている。そのため、メーカー各社は、素材選定、反応時間の短縮、操作性の向上といった観点から、独自の製品設計やパッケージング戦略を展開している。このような現場密着型の開発体制が、消耗品ビジネスにおける差別化要因となっており、技術力とサービス対応力の双方が競争力の源泉となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界医療用ATP測定消耗品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568439/atp-consumables-for-healthcare）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが12.6%で、2031年までにグローバル医療用ATP測定消耗品市場規模は5.99億米ドルに達すると予測されている。
図. 医療用ATP測定消耗品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336730&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336730&id=bodyimage2】
図. 世界の医療用ATP測定消耗品市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、医療用ATP測定消耗品の世界的な主要製造業者には、Hygiena、Creative Diagnostics、Qingdao Lubo、PCE Instruments、Shenzhen Huachenyang Tech、Xi'an Tianlong、Kikkoman Biochemifa、Shandong Meizheng、Ruhof、Biothemaなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
