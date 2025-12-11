［開催報告］二児のパパでもある産婦人科医・津田先生による講座 企業主導型両親学級 「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年12月7日（日）、明治安田生命保険相互会社 富山支社にて「第20回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方、遊び方についてレクチャーを担当しました。
後半は、産婦人科医 津田竜広先生による「赤ちゃんを迎えるパパの役割」についての講座を実施しました。
本事業では学生ボランティアの受け入れを行っています。
今回は富山短期大学 健康福祉学科の1年生3名が参加し、運営補助を行いました。
参加した学生からは「将来の職業選択やライフプランを考えるきっかけになった」との声が寄せられ、抱っこ体験中の柔らかな笑顔が印象的でした。
開催概要
［日 時］2025年 12月7日（日）10:30～12:00
［会 場］明治安田生命保険相互会社 富山支社（富山市宝町1-3-10）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
講師：産婦人科医 津田竜広
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336727&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半では、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方や遊び方についてお伝えしました。
赤ちゃんの抱き方では、3パターンの抱き方を紹介しました。
■ 基本の抱き方
首すわり前の赤ちゃんは「首のサポート」が最も重要です。
また、首がすわってからは赤ちゃんの足がパパ・ママのウエストにしっかり巻き付く位置で抱くことがポイントです。
支える位置を知っておくことで、抱っこ紐の悩みが軽減され、体への負担も少なくなります。
■ 赤ちゃんを包み込む「丸く抱く」
首すわり頃からできる抱き方です。
赤ちゃんを正面に向け、膝の下を両手で支え、全身を包み込むように抱きます。
パパ・ママの胸と赤ちゃんの背中が密着し温められることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。
寝ぐずりや便秘のときにも役立ちます。
■ 腱鞘炎予防に役立つ「古武術の知恵」
古武術とは日本古来の武技。体の構造を利用して、無理なく動くことを重視しています。
この知恵を生かし、長時間の抱っこで重宝する方法を紹介しました。
赤ちゃんの顔が肩より上に来るように抱き上げ、抱えている方の手のひらを下向きにして反対側の二の腕あたりを軽くつかみます。
もう片方の手で赤ちゃんの肩甲骨あたりを支えます。
手のひらを下にして使うことで外側の筋肉を活用でき、負担が軽減され腱鞘炎予防につながります。
最後に、曳田から
「抱き方のバリエーションを知っておくことで、赤ちゃんの様子やシーンに合わせて使い分けができます。
赤ちゃんは抱っこから温もりと愛情を感じ取っていますので、たくさん抱っこしてあげてくださいね」
とメッセージを送りました。
・基本の抱き方
首すわり前の赤ちゃんは、首を支える事が最重要。
そして、首が座ってからは、赤ちゃんの足がパパやママのウエストあたりに巻き付けるような位置で抱っこすることの大切さを伝えました。
赤ちゃんの支える場所、抱っこする位置を知っておくことが、抱っこ紐の悩みの解消や身体への負担も軽減されます。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方、遊び方についてレクチャーを担当しました。
後半は、産婦人科医 津田竜広先生による「赤ちゃんを迎えるパパの役割」についての講座を実施しました。
本事業では学生ボランティアの受け入れを行っています。
今回は富山短期大学 健康福祉学科の1年生3名が参加し、運営補助を行いました。
参加した学生からは「将来の職業選択やライフプランを考えるきっかけになった」との声が寄せられ、抱っこ体験中の柔らかな笑顔が印象的でした。
開催概要
［日 時］2025年 12月7日（日）10:30～12:00
［会 場］明治安田生命保険相互会社 富山支社（富山市宝町1-3-10）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「赤ちゃんを迎えるパパの役割」
講師：産婦人科医 津田竜広
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336727&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半では、妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方や遊び方についてお伝えしました。
赤ちゃんの抱き方では、3パターンの抱き方を紹介しました。
■ 基本の抱き方
首すわり前の赤ちゃんは「首のサポート」が最も重要です。
また、首がすわってからは赤ちゃんの足がパパ・ママのウエストにしっかり巻き付く位置で抱くことがポイントです。
支える位置を知っておくことで、抱っこ紐の悩みが軽減され、体への負担も少なくなります。
■ 赤ちゃんを包み込む「丸く抱く」
首すわり頃からできる抱き方です。
赤ちゃんを正面に向け、膝の下を両手で支え、全身を包み込むように抱きます。
パパ・ママの胸と赤ちゃんの背中が密着し温められることで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。
寝ぐずりや便秘のときにも役立ちます。
■ 腱鞘炎予防に役立つ「古武術の知恵」
古武術とは日本古来の武技。体の構造を利用して、無理なく動くことを重視しています。
この知恵を生かし、長時間の抱っこで重宝する方法を紹介しました。
赤ちゃんの顔が肩より上に来るように抱き上げ、抱えている方の手のひらを下向きにして反対側の二の腕あたりを軽くつかみます。
もう片方の手で赤ちゃんの肩甲骨あたりを支えます。
手のひらを下にして使うことで外側の筋肉を活用でき、負担が軽減され腱鞘炎予防につながります。
最後に、曳田から
「抱き方のバリエーションを知っておくことで、赤ちゃんの様子やシーンに合わせて使い分けができます。
赤ちゃんは抱っこから温もりと愛情を感じ取っていますので、たくさん抱っこしてあげてくださいね」
とメッセージを送りました。
・基本の抱き方
首すわり前の赤ちゃんは、首を支える事が最重要。
そして、首が座ってからは、赤ちゃんの足がパパやママのウエストあたりに巻き付けるような位置で抱っこすることの大切さを伝えました。
赤ちゃんの支える場所、抱っこする位置を知っておくことが、抱っこ紐の悩みの解消や身体への負担も軽減されます。