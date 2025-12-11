『城とドラゴン』× TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』12月11日（木）6:00よりコラボ 「リーダー腕利きGP」を開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2025年12月11日（木）より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336679&id=bodyimage1】
12月11日（木）6:00より、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ限定キャラ「坂本＆シン」の「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。コラボ限定キャラをリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_sakamotodays/
【コラボ開催期間】2025年11月30日（日）19:00 ～ 12月15日（月）23:59
リーグイベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「坂本＆シン」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2025年12月11日（木）6:00 ～ 12月13日（土）23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336679&id=bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ひとりでリーグ激レアアイテム争奪バトル
上記期間中、“ひとりで”リーグに参加してバトルに勝利すると、報酬として1日3回までさまざまなアイテムがランダムで贈られます。
■報酬内容
ルビー、CP、ドラゴンメダル、レアアバター券、友トレ玉満タン回復、サラダ、ピザ、ハンバーグ、Sドリンク、銅の挑戦状、銀の挑戦状
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ開催中！
「アバたま」に限定キャラ「坂本＆シン」が登場！またボイス付き激レアお着替えとしてアシュラの「神々廻」や竜守護者メタルの「大佛」もラインナップに加わりました。その他にも、「レア城主」、「SP討伐」、「襲来」など、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336679&id=bodyimage3】
◎TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』とは
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、2025年1月から3月までTVアニメ第1クール、
