TVアニメ「ブルーロック」「凪 誠士郎」、「雪宮 剣優」のミニキャライラストver.のLINE着せかえが2点一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「ブルーロック」のLINE着せかえ最新作2点を2025年12月11日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336624&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336624&id=bodyimage2】
TVアニメ「ブルーロック」のLINE着せかえ最新作がインクルーズの販売アカウントより2点一斉に配信開始！今回のLINE着せかえ最新作は、インクルーズ描き起こしのミニキャライラストver.の「凪 誠士郎」、「雪宮 剣優」それぞれのLINE着せかえです。先行配信中のLINEスタンプやLINE着せかえと合わせて、TVアニメ「ブルーロック」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】ブルーロック ミニキャラver.
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/bluelock.html
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「ブルーロック」
──全てを賭けて挑め。
いくぞ、才能の原石共よ
時代を変えるのは俺たち“ブルーロック（青い監獄）”だ──
日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、
日本フットボール連合は“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトを立ち上げる。
プロジェクトに招待されたのは300人の高校生。
しかも全員FW（フォワード）。
脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、
選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。
時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て、過酷なセレクションを生き残ったのは35人。
エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越えた彼らは、“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトの存続を賭けて、U-20日本代表との史上最もイカれた大一番（ビッグマッチ）へと挑む！
今、己のエゴを世界に刻むため、自らの手で運命を変えるため、史上最もアツい戦い（試合）が始まる。
『ブルーロック』アニメポータルサイト：https://bluelock-pr.com/
（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336624&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336624&id=bodyimage2】
TVアニメ「ブルーロック」のLINE着せかえ最新作がインクルーズの販売アカウントより2点一斉に配信開始！今回のLINE着せかえ最新作は、インクルーズ描き起こしのミニキャライラストver.の「凪 誠士郎」、「雪宮 剣優」それぞれのLINE着せかえです。先行配信中のLINEスタンプやLINE着せかえと合わせて、TVアニメ「ブルーロック」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】ブルーロック ミニキャラver.
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/bluelock.html
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「ブルーロック」
──全てを賭けて挑め。
いくぞ、才能の原石共よ
時代を変えるのは俺たち“ブルーロック（青い監獄）”だ──
日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、
日本フットボール連合は“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトを立ち上げる。
プロジェクトに招待されたのは300人の高校生。
しかも全員FW（フォワード）。
脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、
選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。
時に他人を蹴落とし、時に自らの進化を以て、過酷なセレクションを生き残ったのは35人。
エゴが渦巻く熱狂のサバイバルを乗り越えた彼らは、“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトの存続を賭けて、U-20日本代表との史上最もイカれた大一番（ビッグマッチ）へと挑む！
今、己のエゴを世界に刻むため、自らの手で運命を変えるため、史上最もアツい戦い（試合）が始まる。
『ブルーロック』アニメポータルサイト：https://bluelock-pr.com/
（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ