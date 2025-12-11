軽トラ爆走ドライビングアクションゲーム『ドライブクレイジー』Steam版が本日より正式リリースへ！ AMATA Gamesとパブリッシング契約を締結し、コンソール版リリースへ始動！
あまた株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 髙橋宏典）が運営するインディーゲームパブリッシングブランド『AMATA Games』は、インディーゲーム開発者TubezGames（チューブゲームズ）が手掛ける軽トラ爆走ドライビングアクションゲーム『ドライブクレイジー』のパブリッシング契約を締結いたしました。また、これに伴い、Steam（R）版の早期アクセスを実施しておりました本作は、本日、12月11日にバージョン1.0の大型アップデートを実施し、正式リリースいたしました。正式リリースを記念して、12月25日午前10時まで、20%OFFの特別セールを実施しております。
■ストーリー
『ドライブクレイジー』は、異星人の到来により崩壊しつつある日本を舞台に、「軽トラック」で縦横無尽に駆け巡るハイテンションなドライビングアクションゲームです。プレイヤーは「軽トララリー20XX」への参加中に異変に巻き込まれた軽トラドライバーとなり、謎の組織や巨大生物からの攻撃を振り切らなければなりません。
■ゲームの特徴
常識外れの機動性: ガードレールや電柱をなぎ倒すのは序の口。ビルの壁面を垂直に走行し、オフィスの中を突っ切り、落下する建物を間一髪で回避する、軽トラの常識を超えた、映画のようなスタントアクションが可能です。
カオスな世界観: 誰もいない廃墟と化した街、田んぼの中の農道、襲い来る巨大な生物、空飛ぶ円盤。日本の原風景とSF的終末世界が融合したシュールなビジュアルが特徴です。
正式リリース版の特徴: 早期アクセス期間を経て磨き上げられた全ステージに加え、フォトモードやオンラインランキングなど、やり込み要素も充実しています。
■コンソールゲーム機への移植も決定
AMATA Gamesは、TubezGamesと協力し、Steam版の多言語対応や、コンソールゲーム機（Nintendo SwitchTM、PlayStationTM5、Xbox Series X|S）への移植を行い、2026年中のリリースを目指して参ります。
◆AMATA Games 『ドライブクレイジー』ページ
https://amata.games/game/drivecrazy/
◆Steamストアページ
https://store.steampowered.com/app/1556010/_/
◆ローンチトレーラー
https://youtu.be/-PLevLdIcnw
■『ドライブクレイジー』ゲーム概要
タイトル：ドライブクレイジー
ジャンル：軽トラ爆走ドライビングアクションゲーム
対応機種：Steam
配信ストア：Steam
プレイ人数：1人
オンラインモード：オンラインランキング
対応言語：日本語、英語
発売日（正式リリース日）：2025年12月11日
価格：1,000円（12月25日午前10時までローンチ記念セールで20%OFFの800円での販売。セール終了後正式リリース価格1,200円へ価格改定の予定）
開発：TubezGames
配信：あまた株式会社
公式サイト（AMATA Games）：https://amata.games/game/drivecrazy/
著作権表記：（C）TubezGames Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
