昇降横行式立体駐車場の世界市場2025年、グローバル市場規模（2～4層立体駐車場、4～6層立体駐車場、その他）・分析レポートを発表
2025年12月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「昇降横行式立体駐車場の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、昇降横行式立体駐車場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の昇降横行式立体駐車場市場は2024年に約283百万米ドルと推計され、2031年には約396百万米ドルへと拡大する見通しであり、予測期間の年平均成長率は約5.0％となります。本レポートでは、米国の現行関税制度と国際政策の変化が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響について詳細に評価しています。
________________________________________
■ 昇降横行式立体駐車場の特徴
昇降横行式立体駐車場は、都市部などの限られた敷地で駐車効率を最大化するために設計された高度な駐車システムです。縦方向の昇降機構と横方向の移動装置を組み合わせることで、車両を効率的に格納・取り出しでき、敷地の有効利用を大幅に高めます。構造がコンパクトで操作が容易なため、住宅地、公共施設、商業エリアなど幅広い場所で導入可能です。
________________________________________
■ 市場動向
世界的な都市化の進行と駐車スペース不足の深刻化により、立体駐車場システムへの需要は増加しています。特に、スマートシティ構想や土地利用効率向上の政策が市場を後押ししています。また、デジタル制御技術や遠隔監視システムの採用が進み、駐車システムの自動化と安全性が向上しています。一方で、設備設置コストやメンテナンス負担が市場拡大の制約要因となる側面もあります。原材料価格の変動や政策規制の影響も無視できず、企業は供給網の最適化・標準化を進めています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、製造企業別、地域別、タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を詳細に予測し、需要構造の変化や競争環境について包括的に整理しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品実例も示し、産業全体の動向を立体的に捉えています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会規模を明確化すること。
2. 昇降横行式立体駐車場の成長可能性を評価すること。
3. 製品別、用途別市場の将来予測を行うこと。
4. 市場競争に影響する要因を分析し、業界の方向性を示すこと。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートでは、Hangzhou Xizi Intelligent、Weichuang Automation Equipment、DAYANG PARKING、Shenzhen Yee Fung Automation、Tangshan Tongbao Parking Equipmen、IHI Parking System、ShinMaywa、Klaus Multiparking、Qingdao Maoyuan Parking、Wohr、HUBER、AJ Automated Parking Systems、Huaxing Intelligent Parking Equipment、Lödige Industries、Groupe Briand、Changyuan Tiangong Intelligent Parking System などが主要企業として紹介されています。これら企業の売上、販売数量、製品ポートフォリオ、地理的展開、技術開発動向などを詳細に分析しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「昇降横行式立体駐車場の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、昇降横行式立体駐車場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の昇降横行式立体駐車場市場は2024年に約283百万米ドルと推計され、2031年には約396百万米ドルへと拡大する見通しであり、予測期間の年平均成長率は約5.0％となります。本レポートでは、米国の現行関税制度と国際政策の変化が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響について詳細に評価しています。
________________________________________
■ 昇降横行式立体駐車場の特徴
昇降横行式立体駐車場は、都市部などの限られた敷地で駐車効率を最大化するために設計された高度な駐車システムです。縦方向の昇降機構と横方向の移動装置を組み合わせることで、車両を効率的に格納・取り出しでき、敷地の有効利用を大幅に高めます。構造がコンパクトで操作が容易なため、住宅地、公共施設、商業エリアなど幅広い場所で導入可能です。
________________________________________
■ 市場動向
世界的な都市化の進行と駐車スペース不足の深刻化により、立体駐車場システムへの需要は増加しています。特に、スマートシティ構想や土地利用効率向上の政策が市場を後押ししています。また、デジタル制御技術や遠隔監視システムの採用が進み、駐車システムの自動化と安全性が向上しています。一方で、設備設置コストやメンテナンス負担が市場拡大の制約要因となる側面もあります。原材料価格の変動や政策規制の影響も無視できず、企業は供給網の最適化・標準化を進めています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、製造企業別、地域別、タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を詳細に予測し、需要構造の変化や競争環境について包括的に整理しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品実例も示し、産業全体の動向を立体的に捉えています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートの主目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会規模を明確化すること。
2. 昇降横行式立体駐車場の成長可能性を評価すること。
3. 製品別、用途別市場の将来予測を行うこと。
4. 市場競争に影響する要因を分析し、業界の方向性を示すこと。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートでは、Hangzhou Xizi Intelligent、Weichuang Automation Equipment、DAYANG PARKING、Shenzhen Yee Fung Automation、Tangshan Tongbao Parking Equipmen、IHI Parking System、ShinMaywa、Klaus Multiparking、Qingdao Maoyuan Parking、Wohr、HUBER、AJ Automated Parking Systems、Huaxing Intelligent Parking Equipment、Lödige Industries、Groupe Briand、Changyuan Tiangong Intelligent Parking System などが主要企業として紹介されています。これら企業の売上、販売数量、製品ポートフォリオ、地理的展開、技術開発動向などを詳細に分析しています。