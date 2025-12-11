日本人工呼吸器市場は、堅調な5.62％の年平均成長率（CAGR）と次世代ICU・在宅医療用呼吸器技術の進化を背景に、2033年までに6億980万米ドル規模に達すると予測される
日本人工呼吸器市場は、2024年に3億7,280万米ドル規模であったものが、2033年には6億980万米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2033年の期間において年平均成長率（CAGR）5.62%の堅調な成長が見込まれています。人工呼吸器は、重度の呼吸補助を必要とする患者にとって不可欠な生命維持装置であり、急性期医療から在宅ケアまで幅広い場面で活用されています。
人工呼吸器の利用は大規模病院だけでなく、老人ホーム、長期療養施設、在宅医療といった多様な環境に広がっています。COPDや肺炎をはじめとする呼吸器疾患は肺機能を著しく低下させることがあり、患者の呼吸維持を助けるために人工呼吸器が欠かせません。こうした機器は、酸素供給の改善、呼吸努力の軽減、肺損傷リスクの抑制など、多方面で臨床的メリットを提供しています。
市場を動かす主要因：呼吸器疾患の増加と高齢化の加速
人工呼吸器需要を底上げしている最大の要因が、呼吸器関連疾患の増加です。COPD、喘息、肺炎、下気道感染症などの疾患は、患者の呼吸能力に深刻な影響をもたらします。特にCOPDは日本における主要な死亡要因の一つであり、NCBIのデータでは40歳以上人口の約10％が罹患しているとされています。加えて、喫煙者や汚染地域に住む人の中では罹患率が30～40%に達する可能性もあり、治療需要は今後も増加傾向にあります。
さらに、日本社会は急速な高齢化が進行しており、これが人工呼吸器市場の需要を一段と押し上げています。現在、65歳以上人口は29.1%に達し、2040年には34.8%に上昇すると見込まれています。高齢者は慢性疾患や呼吸器障害のリスクが高いため、クリティカルケアや呼吸補助デバイスの必要性は長期的に増し続けると考えられます。
市場の障壁：VAPのリスクと人工呼吸器管理の課題
市場の成長に影響を及ぼす代表的な制約要因のひとつに、人工呼吸器関連肺炎（VAP）の存在があります。VAPは重症患者に発症しやすい院内感染であり、その罹患率は約27%と報告されています。2020年の調査では、VAPが1症例あたり約34,884ドルの追加医療費を引き起こすことが示されており、入院延長による費用負担が大きな割合を占めます。
また、医療技術が進歩し合併症管理の改善が図られているものの、VAPは依然として機械式人工呼吸器の普及に対する大きな懸念材料です。重症成人患者ではVAPが致死率を約10%押し上げる可能性があるとされ、市場拡大に対して一定の抑制効果を持ち続けています。
主要企業のリスト：
● Nihon Kohden Corporation
● Fisher & Paykel Healthcare Limited
● Acoma Medical
● Drägerwerk AG & Co. KGaA
● Koninklijke Philips N.V.
● Medtronic
● Air Liquide Medical Systems
● Getinge AB
● Metran Co., Ltd.
市場機会の拡大：在宅医療の普及と携帯型人工呼吸器の進化
近年、医療サービスの方向性は院内中心から外来・在宅ケアへとシフトしています。入院期間の短縮や医療費削減、患者の生活の質向上といった要因から、外来ケアセンターや在宅医療の利用が増加し、それに伴い携帯型人工呼吸器の需要が急速に拡大しています。ポータブルタイプの装置は、持ち運びが容易で操作性が高く、在宅患者や外来患者に適した設計となっています。
こうした市場需要を受け、企業は携帯型人工呼吸器の開発・供給を強化しています。たとえばMedline社はFlight Medical社と提携し、「Flight 60」携帯型人工呼吸器の販売契約を締結。これにより取り扱い医療施設の拡大と市場浸透が一段と進み、携帯型セグメントの競争環境が活性化しています。
