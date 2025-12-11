バーチャルライバーグループ「にじさんじ」× オンキヨー株式会社のボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 北見遊征モデルが完全受注生産で販売決定！12月12日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」とANYCOLOR株式会社が運営する「にじさんじ」※1所属の北見遊征とのボイス入りコラボレーションワイヤレスイヤホンを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335436&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm （R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、北見遊征をイメージしたデザインを左右のイヤホンや充電ケースにあしらい、白を基調としたシンプルで普段使いができるデザインです。また内蔵されているボイスは完全録り下ろし（全13ワード）です。パッケージには、本コラボレーションモデルのために撮り下ろされた北見遊征のビジュアルを採用しています。
あわせて、撮り下ろしビジュアルの「A4クリアファイル（1種類）」および「ワイヤレス充電器（1種類）」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、12月12日（金）15:00より販売を開始いたします。多くのお客様にご購入いただけるよう、お一人様5個までの購入制限を設けさせていただきます。ご了承ください。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ」では12月12日（金）15:00より「A4クリアファイル」および「ワイヤレス充電器」の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。ご来店特典として、オリジナルポストカードの配布をさせていただきます。ただし、こちらは数量に上限がございますので配布はお1人様1日1枚、無くなり次第終了となります。
また12月12日（金）15:00～12月14日（日）20:00は混雑を想定し、ご入店整理券の配布をさせていただきます。なお整理券配布の情報、更新につきましては適宜「音アニ」公式X（@ONKYO_ANIME）にてお知らせいたします。
※1 『にじさんじ』とは
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber／バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTubeなどの動画配信プラットフォームにて活動しています。
