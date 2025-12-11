この度 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、弊社アノテーション特設サイトにて「SUBARUアイサイトチームとの10年の軌跡」インタビュー第二弾を公開いたしました。

こちらからご覧いただけます。

→https://annotation.brycen.co.jp/customer-voice/subaru/vol2

「SUBARU様特設ページ」にてSUBARU様との、これまでの10年間の取り組みを紹介するページと、スペシャルコンテンツとしてSUBARUアイサイトチームの方々からのインタビュー記事を掲載しております。

今回は第二弾として、ブライセンが品質面、供給体制面でどのようにアイサイトの開発を支えているのかをご紹介しております。

高品質なデータを安定した体制で供給するブライセンの取り組みを是非ご覧ください。

