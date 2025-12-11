ゲームクリエイター祁答院慎氏制作の新たなサンプルゲーム 『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』情報公開｜SmileBoom Winter Sale開催！
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）で制作している新たなサンプルゲーム『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』の新情報を公開しましたので、お知らせいたします。
また、本日より開催の「SmileBoom Winter Sale 2025」では、2025年12月19日（金）午前3時まで『RPG Developer Bakin』が20％OFF、各種DLCが10％～35％OFFでご購入いただけます。
■祁答院慎氏制作『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』の最新情報を公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336652&id=bodyimage1】
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinを使って制作中の新たなサンプルゲーム『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』について、その世界観や登場キャラクターなどの概要を公式サイトにて公開しました。
『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』はゲームクリエイター祁答院慎氏の処女作であり、当時のゲーム制作ツールを使って作った『サバトの女王』の序章部分をBakinで自ら再構築している作品です。完成後は、Bakinのサンプルゲームとして、無料で公開いたします。さらに、本作のゲームプロジェクトデータやアセットは、追加費用なしでBakin本体に組み込む予定です。Bakinユーザーの皆さまには、サンプルデータとして仕組みを参考にしていただけるだけでなく、ご自身のゲーム制作にもご活用いただけます。
本日は、ゲームの公開に先立ち、『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』のストーリーや登場人物、参加クリエイターの紹介など、ゲームの魅力の一部をご紹介します。
なお、本サンプルゲームの制作過程については、開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
■『サバトの女王 Queen of Sacrifice.』特設ページ：
https://rpgbakin.com/jp/products/reines-du-sabbat-queen-of-sacrifice/
■ストーリー
何不自由なく育ってきた貴族の少女は、
一夜にして流浪の身となった。
一方、教会が隠していた忌み子の少女は、
教会の地下牢を抜け出した。
「罪人を裁く」家の立場から一転、「追われるもの」となった少女と、
人生を縛り付けていた鎖から放たれた「忌み子」が出会い、
自分たちの足で歩きだす。
「しあわせの地」を目指して旅する、二人を待ち受ける運命は。
■登場人物
ファルミア・フォン・トリキア
トリキア領主、セルベイン伯爵の娘。
上流貴族の出身である。父に愛され、メイドや執事たち、領民にも可愛がられて天真爛漫に育ってきた少女。
子供らしいところもあるが、尊敬する父親譲りの「曲がったこと」が嫌いな性格をしている。
カーセル・ルミナリエ
ファルミアの父、セルベイン伯爵の家に仕えているメイドの女性。
ある時はお転婆なファルミアの良き姉のように、ある時は母親代わりの教育係として、献身的にトリキア家を見守ってきた。
パーフィ
ファルミアが森の泉で出会う、不思議な少女。
肌の色も、髪の色も目の色も色素が薄く、透き通って真っ白である。
言葉を話すことが出来ないが、優しい笑顔でファルミアを癒す。
セルベイン・フォン・グレイル・トリキア伯爵
