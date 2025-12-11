「鶴岡雅義と東京ロマンチカ」の3代目ボーカリストとしての芸能界デビューから43年目の浜 博也が、12月1０日に上野東天紅にてクリスマスディナーショーを開催した。 キャリアを積み重ねるたびに歌唱力に深みを増し、8月に発売となった新曲「一番街ブルース」が、有線演歌歌謡曲リクエストランキング(2025/9/10付)で1位を獲得するなど実力派としてますます勢いを増している浜 博也。 ディナーショーでは原点であるムード歌謡をはじめ、新曲「一番街ブルース」、代表曲「一輪挿し」など情感あふれる楽曲の数々を披露した。中盤ではゲストに半田浩二を迎えディナーショーに華を添え、全27曲を熱唱し会場に集まったファン約200人に熟練の歌声を心ゆくまで届けた。浜 博也 コメント「本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ムード歌謡の文化を絶やさぬよう、その想いを胸に歌い続けてまいりました。今後もより多くの方々へ歌を届けるべく精力的に活動してまいります」と抱負を語った。浜 博也「一番街ブルース」各音楽配信サイトはこちらhttps://lnk.to/hama_E621浜 博也「一番街ブルース」Music Videohttps://youtu.be/i_Uvsj6yvRs?si=lXOXCJHoXIPrX12qタイトル：「一番街ブルース」発売日：2025年8月20日TECA-25032 定価：\1,550（税抜価格：\1,409） 01. 一番街ブルース (作詞：鮫島琉星 作曲：大谷明裕 編曲： 石倉重信)02. 女優ライト (作詞：鮫島琉星 作曲：浜 博也 編曲：石倉重信)03. 一番街ブルース（オリジナル・カラオケ）04. 一番街ブルース（メロ入りカラオケ）05 女優ライト（オリジナル・カラオケ）浜 博也オフィシャルサイトhttp://hamahiroya.net/浜 博也 YouTubewww.youtube.com/@ch-eg6roテイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/hama/