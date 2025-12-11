ポッドキャスト新番組 RUNNING ALOHA





ホノルルマラソン日本事務局では、“走ることが人生をより健康で豊かにする”という想いを届ける新たな取り組みとして、公式音声番組『RUNNING ALOHA ～人生を豊かに走る～』の配信を2025年12月11日より開始します。走ることが趣味の方はもちろん、これから何かを始めたいと考えている方にも、人生を前向きに走りたくなるインスピレーションをお届けします。





記念すべき第1回の番組ゲストには、お笑いタレントの狩野 英孝さんが登場します。昨年に続き今年もJALホノルルマラソンに参加する狩野さんが、マラソンへの挑戦やハワイでの体験、そして走ることがもたらす楽しさや気づきについて語ります。笑いと走りが交差する、ここでしか聞けない狩野 英孝さんならではのトークをぜひお楽しみください。





番組では、マラソンやジョギングをはじめとする「走ること」をテーマに、各回のゲストのエピソードを通じて心と体の健康、人生の楽しみ方、ハワイの魅力をお届けします。リスナーの皆さまが“走ること”をもっと自由に、もっと気持ちよく感じられるきっかけをつくり、「ホノルルマラソン」に込められたALOHAの精神を音声番組としてお伝えていきます。





また、本番組のMCには、国民的人気番組を手掛けてきたテレビプロデューサーの河瀬 大作氏、プロデューサーには人気ラジオ番組のプロデュースを務めた石井 玄氏を迎え、ホノルルマラソン日本事務局として初のオリジナル音声コンテンツメディアとなります。





本番組はポッドキャストで配信いたします。Apple Podcasts、Spotify、Amazon Musicなど主要なポッドキャストサービスで「RUNNING ALOHA」と検索してお楽しみいただけます。番組の詳細や最新情報は大会公式サイトでもご確認いただけます。番組概要は以下の通りです。









【番組概要】

番組タイトル ：RUNNING ALOHA ～人生を豊かに走る～

配信 ：2025年12月11日配信開始

頻度・更新スケジュール：不定期配信(月1～2回)

対象リスナー ：現在は走っていない人も含めて、

初心者・上級者にかかわらず、ランとホノルルに

興味のある方

プラットフォーム ：Spotify

https://open.spotify.com/show/5tnv4ZgzdmEVn0XcWGIhEh?si=qE3mKnrzQ-CJoBRwLaawgw

Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/us/podcast/running-aloha/id1860257402

Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/podcasts/427950e0-de33-4832-bb6a-46f4eed7f7f6/running-aloha

SNS・関連リンク ：JALホノルルマラソン公式サイトおよび

アカウントで随時ご案内します

公式サイト honolulumarathon.jp

Instagram @honolulumarathon.japan

https://www.instagram.com/honolulumarathon.japan/

Facebook @honolulumarathon.jp

https://www.facebook.com/honolulumarathon.jp/

X @honolulu_run

https://x.com/honolulu_run





RUNNING ALOHA ロゴ





＜初回ゲスト＞

狩野 英孝さん

日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター(50TA名義)やYouTuberとして幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。昨年に引き続き今年もゲストランナーとしてJALホノルルマラソンに参加する。





第1回ゲスト 狩野 英孝さん





＜番組スタッフ＞

MC 河瀬 大作 (TVプロデューサー)

NHKディレクターとして『プロフェッショナル仕事の流儀』『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』などを制作。プロデューサーとして『探検バクモン』『おやすみ日本 眠いいね！』『はに丸ジャーナル』『アナザーストーリーズ 運命の分岐点』『世界入りにくい居酒屋』『あさイチ』『有吉のお金発見 突撃!カネオ君』など多くの番組を手掛けている。ライドの楽しみを伝えるメディア「Global Ride」コミュニケーションディレクター。





河瀬 大作





プロデューサー 石井 玄

2011年株式会社サウンドマンに入社し『オールナイトニッポン』などにディレクターとして携わる。2020年株式会社ニッポン放送入社後、『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのプロデュースを担当。2024年に株式会社玄石を設立し、現在は『佐藤と若林の3600』『林士平のイナズマフラッシュ』『岸田奈美のおばんそわ』『井上咲楽のキャベツは踊った』などさまざまな企画を進行中。





石井 玄





＜一般の方からの大会に関するお問い合わせ先＞

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail： info@honolulumarathon.jp