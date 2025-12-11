depaがgamescom asia x Thailand Game Show 2025の記録的成功を発表、経済効果は12億バーツ超

【バンコク（タイ）2025年12月11日Dataxet＝共同通信JBN】タイ・ デジタル経済振興庁（ Digital Economy Promotion Agency 、depa ） は、 gamescom asia x Thailand Game Show 2025 が前例のない成功を収めたことを公式に発表し、東南アジアのゲーム業界 にとって 歴史的な節目 となりました 。 10 月 16 日から 19 日まで Queen Sirikit National Convention Centre （クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・ センター）で開催された、アジア太平洋地域最大の B2B 展示会である gamescom asia と東南アジア最大の B2C イベントである Thailand Game Show （タイランドゲームショー）との戦略的提携により、タイは地域のゲーム産業の新たな拠点としての地位を確固たるものにしました。

このイベントは過去の記録を打ち破り、総額 12 億タイバーツ（ THB ）を超える経済的価値を生み出しました。「エンターテインメントエリア」には 20 万 6159 人の来場者を集め、「ビジネスエリア」では 81 カ国から 5590 人のビジネス関係者、開発者、および投資家を迎えました。これらの数字は、タイが旺盛な消費市場から、コンテンツ制作から本格的な生産までエンドツーエンドのサービスを提供できる世界的な「ゲームプロバイダー」へと変貌を遂げたことを強調しています。

このイベントは、国際的な協力の推進役として機能し、日本、韓国、中国、米国、オーストラリアを含む 18 以上の国と地域が参加しました。展示会場には、バンダイナムコ、カプコン（ CAPCOM ）、 HoYoverse 、 KONAMI （コナミ）、 Nintendo Switch （ニンテンドースイッチ）、 PlayStation （プレイステーション）、 Ubisoft 、 Xbox 、 Epic Games 、 Xsolla といった業界大手が集まりました。

depa のプレジデント兼最高経営責任者（ CEO ）である Nuttapon Nimmanphatcharin 准教授・博士 は、今回のイベントの成功が、現在 350 億タイバーツ規模に達しているタイのゲーム産業エコシステムの強さを示していると強調しました。こうした成長を持続させるため、政府は、投資インセンティブ、知的財産の保護、人材育成を体系的に強化することを目的とした「 Gaming Industry Promotion Act （ゲーム産業振興法）」を推進しています。

Nuttapon 准教授・博士は「全国で 98% を超える高速インターネット普及率、安定した 5G 接続、そして 4000 万人以上のゲーム人口を抱える国内市場により、タイは投資に理想的な環境を提供しています」と述べました。「私たちはこれを具体的な施策で支援しており、これにはテクノロジー専門家向けの Smart Visas （スマートビザ）、スタジオ設立に対する税制優遇、および事業円滑化を図る施策の整備が含まれています」

世界のパートナーからの圧倒的な反応は、タイが単なる市場としての可能性にとどまらず、アニメーション、 CG 、 VFX （視覚効果）、ゲーム開発に特化した質の高い人材を豊富に擁する生産拠点としての潜在力を裏付けています。 gamescom asia x Thailand Game Show 2025 の成功は、タイがデジタル経済を前進させ、長期的な持続可能性を創出し、タイの起業家に世界への扉を開く準備が整っていることを示しています。

ソース： The Digital Economy Promotion Agency (depa), Thailand