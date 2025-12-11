「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」と「YAMAYA MENTAI POTATO」がコラボレーション！オリジナルパッケージ販売決定！2025年12月19日(金)より期間・数量限定で販売！
株式会社やまやコミュニケーションズ (本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下やまや)は、CARAT BUNKASAIの開催を記念して、2025年12月19日(金)から12月31日(水)までの期間、オリジナルパッケージの明太ポテトスナック「YAMAYA MENTAI POTATO」を数量限定で販売いたします。
※一部店舗は販売日が異なります。
「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」YAMAYA MENTAI POTATO(オリジナルパッケージ2種)
【本商品の特徴】
本商品は、「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」とのコラボレーション商品で、やまやオリジナルパッケージの明太ポテトスナックです。かっこいい「公演ポスターデザイン」と、かわいい「LOCAL BONGBONGEE」の2バージョンをご用意いたしました。
「YAMAYA MENTAI POTATO」は、じゃがいもの素材のおいしさを引き出した、サクッと軽い食感のフライドポテト風のスナック菓子で、ピリッとした明太子の辛みとバターの風味をやさしく感じる、しっかりとした食べ応えのお菓子です。
【商品概要】
商品名 ：YAMAYA MENTAI POTATO
販売期間：2025年12月19日(金)～2025年12月31日(水)
価格 ：270円(税込)
内容量 ：45g
賞味期間：180日(常温)
【販売場所】
■福岡空港
・ANA FESTA 国内ロビー店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～20：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/anafestadomestic.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・ANA FESTA 7番ゲート店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：00～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/anafesta70.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・博多土産 by 菊ひら
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/kikuhira.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・玉屋南ロビー店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/tamayaminami.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・センカ 福岡空港店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/senka.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・SOLAE 2階出発店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/solae-dep.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・SOLAE 4番ゲート店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：00～最終便出発まで
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/solae4.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・JAL PLAZA福岡空港 国際出発ロビー店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～20：30
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplaza.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・JAL PLAZA福岡空港 8番ゲートショップ
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplazanorth.html
販売日 ： 12月19日(金)～
・JAL PLAZA 6番ゲートショップ
所在地 ： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1
営業時間： 6：30～21：00
URL ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplaza6.html
販売日 ： 12月19日(金)～
■福岡市内
・ローソン 西鉄天神高速バスターミナル店
所在地 ： 福岡市中央区天神2-1-36 ソラリアターミナルビル3F
営業時間： 7：00～23：00
URL ： https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/235944/
販売日 ： 12月19日(金)～
・西鉄縁線駅みやげ
所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-3 ソラリアステージビル 2F
営業時間： 9：30～20：30
URL ： https://www.solariastage.com/shops/ekimiyage/
販売日 ： 12月19日(金)～
・THE天神 福岡PARCO店
所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1 PARCO本館B1F
営業時間： 10：00～20：30
URL ： https://fukuoka.parco.jp/shop/detail/?cd=006087
販売日 ： 12月19日(金)～
■博多駅
・おみやげ街道博多
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
営業時間： 7：00～21：00
URL ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/
販売日 ： 12月19日(金)～
・おみやげ本舗博多
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
営業時間： 7：00～22：00
URL ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/
販売日 ： 12月19日(金)～
・セブンイレブン ハートイン博多駅新幹線改札内店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
営業時間： 5：40～23：00
URL ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/
販売日 ： 12月19日(金)～
・博多桃太郎 本店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
営業時間： 9：00～21：00
URL ： https://www.ming.or.jp/floorguide/shop43.html
販売日 ： 12月19日(金)～
■やまや直営物販店
・Yamaya Factory Terrace(マーケット)
所在地 ： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階
営業時間： 10：00～17：00
TEL ： 092-652-2208
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018
販売日 ： 12月19日(金)～
・博多の味やまや 米菓蔵 マイング店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多ステーションビル名店街マイング1階
営業時間： マイングの営業時間に準ずる
TEL ： 092-409-8808
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0014
販売日 ： 12月19日(金)～
・博多の味やまや キャナルシティ店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区住吉1-2
キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階
営業時間： 10：00～21：00
TEL ： 092-710-7102
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0019
販売日 ： 12月19日(金)～
■やまや飲食店
・YAMAYA 3 TERRACE
所在地 ： 福岡県福岡市中央区薬院3-2-23
営業時間： 10：00～21：00(L.O.20：30)
TEL ： 092-406-4691
URL ： https://restaurant-yamaya.com/brand/YAMAYA3TERRACE/restaurant/yakuin
販売日 ： 12月19日(金)～
・博多めんたいやまや食堂 MARK IS 福岡ももち店
所在地 ： 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 マークイズ福岡ももち3階
営業時間： 11：00～22：00(L.O.21：00)
TEL ： 092-836-8000
URL ： https://restaurant-yamaya.com/brand/mentai-shokudo/restaurant/markismomochi
販売日 ： 12月19日(金)～
※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。
※通信販売でのお取り扱いはございません。
【キャンペーン概要】
さらに、CARAT BUNKASAIの開催を記念した特別キャンペーンを実施いたします。
12月19日(金)～12月31日(水)の期間中、「Yamaya Factory Terrace(マーケット)」では、SEVENTEENのMVを放映するとともに、メンバー9人のオリジナルパネルを展示いたします。また、下記の対象店舗にて税込み3,000円以上のご利用ごとに、「オリジナルクリアファイル」をご希望のお客さまに1枚プレゼントいたします。
※「オリジナルクリアファイル」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※お会計の合算はお受けできません。
「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」やまやオリジナルクリアファイル(イメージ)
【キャンペーン店舗詳細】
(1)MV放映、オリジナルパネル展示店舗
・Yamaya Factory Terrace(マーケット)
所在地 ： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階
営業時間： 10：00～17：00
TEL ： 092-652-2208
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018
(2)「オリジナルクリアファイル」配布対象店舗
■やまや直営物販店
・Yamaya Factory Terrace(マーケット)
所在地 ： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階
営業時間： 10：00～17：00
TEL ： 092-652-2208
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018
※レストランのご利用は対象外となります。
・博多の味やまや 博多デイトス店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
デイトスみやげもん市場
営業時間： 博多デイトスの営業時間に準ずる
TEL ： 092-409-8022
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0017
・博多の味やまや マイング店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多ステーションビル名店街マイング1階
営業時間： マイングの営業時間に準ずる
TEL ： 092-432-9081
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0009
・博多の味やまや 米菓蔵 マイング店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多ステーションビル名店街マイング1階
営業時間： マイングの営業時間に準ずる
TEL ： 092-409-8808
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0014
・博多の味やまや キャナルシティ店
所在地 ： 福岡県福岡市博多区住吉1-2
キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階
営業時間： 10：00～21：00
TEL ： 092-710-7102
URL ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0019
■やまや飲食店
・YAMAYA 3 TERRACE
所在地 ： 福岡県福岡市中央区薬院3-2-23
営業時間： 10：00～21：00(L.O.20：30)
TEL ： 092-406-4691
URL ： https://restaurant-yamaya.com/brand/YAMAYA3TERRACE/restaurant/yakuin
・博多めんたいやまや食堂 MARK IS 福岡ももち店
所在地 ： 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 マークイズ福岡ももち3階
営業時間： 11：00～22：00(L.O.21：00)
TEL ： 092-836-8000
URL ： https://restaurant-yamaya.com/brand/mentai-shokudo/restaurant/markismomochi
今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。
【会社概要】
社名 ：株式会社やまやコミュニケーションズ
代表取締役社長：山本 正秀
本社所在地 ：〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号
事業内容 ：辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業
HP ：https://www.yamaya.com/