株式会社やまやコミュニケーションズ (本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下やまや)は、CARAT BUNKASAIの開催を記念して、2025年12月19日(金)から12月31日(水)までの期間、オリジナルパッケージの明太ポテトスナック「YAMAYA MENTAI POTATO」を数量限定で販売いたします。

※一部店舗は販売日が異なります。


「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」YAMAYA MENTAI POTATO(オリジナルパッケージ2種)


【本商品の特徴】

本商品は、「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」とのコラボレーション商品で、やまやオリジナルパッケージの明太ポテトスナックです。かっこいい「公演ポスターデザイン」と、かわいい「LOCAL BONGBONGEE」の2バージョンをご用意いたしました。

「YAMAYA MENTAI POTATO」は、じゃがいもの素材のおいしさを引き出した、サクッと軽い食感のフライドポテト風のスナック菓子で、ピリッとした明太子の辛みとバターの風味をやさしく感じる、しっかりとした食べ応えのお菓子です。



【商品概要】

商品名　：YAMAYA MENTAI POTATO

販売期間：2025年12月19日(金)～2025年12月31日(水)

価格　　：270円(税込)

内容量　：45g

賞味期間：180日(常温)



【販売場所】

■福岡空港

・ANA FESTA 国内ロビー店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～20：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/anafestadomestic.html

販売日　： 12月19日(金)～


・ANA FESTA 7番ゲート店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：00～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/anafesta70.html

販売日　： 12月19日(金)～


・博多土産 by 菊ひら

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/kikuhira.html

販売日　： 12月19日(金)～


・玉屋南ロビー店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/tamayaminami.html

販売日　： 12月19日(金)～


・センカ 福岡空港店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/senka.html

販売日　： 12月19日(金)～


・SOLAE 2階出発店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/solae-dep.html

販売日　： 12月19日(金)～


・SOLAE 4番ゲート店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：00～最終便出発まで

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/solae4.html

販売日　： 12月19日(金)～


・JAL PLAZA福岡空港　国際出発ロビー店

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～20：30

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplaza.html

販売日　： 12月19日(金)～


・JAL PLAZA福岡空港 8番ゲートショップ

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplazanorth.html

販売日　： 12月19日(金)～


・JAL PLAZA 6番ゲートショップ

所在地　： 福岡県福岡市博多区大字下臼井778-1

営業時間： 6：30～21：00

URL　　 ： https://www.fukuoka-airport.jp/shops/jalplaza6.html

販売日　： 12月19日(金)～



■福岡市内

・ローソン 西鉄天神高速バスターミナル店

所在地　： 福岡市中央区天神2-1-36 ソラリアターミナルビル3F

営業時間： 7：00～23：00

URL　　 ： https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/dtl/235944/

販売日　： 12月19日(金)～


・西鉄縁線駅みやげ

所在地　： 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-3 ソラリアステージビル 2F

営業時間： 9：30～20：30

URL　　 ： https://www.solariastage.com/shops/ekimiyage/

販売日　： 12月19日(金)～


・THE天神　福岡PARCO店

所在地　： 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1 PARCO本館B1F

営業時間： 10：00～20：30

URL　　 ： https://fukuoka.parco.jp/shop/detail/?cd=006087

販売日　： 12月19日(金)～



■博多駅

・おみやげ街道博多

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間： 7：00～21：00

URL　　 ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/

販売日　： 12月19日(金)～


・おみやげ本舗博多

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間： 7：00～22：00

URL　　 ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/

販売日　： 12月19日(金)～


・セブンイレブン　ハートイン博多駅新幹線改札内店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間： 5：40～23：00

URL　　 ： https://sn-fukuoka.com/pages/67/

販売日　： 12月19日(金)～


・博多桃太郎 本店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間： 9：00～21：00

URL　　 ： https://www.ming.or.jp/floorguide/shop43.html

販売日　： 12月19日(金)～



■やまや直営物販店

・Yamaya Factory Terrace(マーケット)

所在地　： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階

営業時間： 10：00～17：00

TEL　　 ： 092-652-2208

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018

販売日　： 12月19日(金)～


・博多の味やまや 米菓蔵 マイング店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

　　　　　 博多ステーションビル名店街マイング1階

営業時間： マイングの営業時間に準ずる

TEL　　 ： 092-409-8808

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0014

販売日　： 12月19日(金)～


・博多の味やまや キャナルシティ店

所在地　： 福岡県福岡市博多区住吉1-2

　　　　　 キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階

営業時間： 10：00～21：00

TEL　　 ： 092-710-7102

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0019

販売日　： 12月19日(金)～



■やまや飲食店

・YAMAYA 3 TERRACE

所在地　： 福岡県福岡市中央区薬院3-2-23

営業時間： 10：00～21：00(L.O.20：30)

TEL　　 ： 092-406-4691

URL　　 ： https://restaurant-yamaya.com/brand/YAMAYA3TERRACE/restaurant/yakuin

販売日　： 12月19日(金)～


・博多めんたいやまや食堂 MARK IS 福岡ももち店

所在地　： 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1　マークイズ福岡ももち3階

営業時間： 11：00～22：00(L.O.21：00)

TEL　　 ： 092-836-8000

URL　　 ： https://restaurant-yamaya.com/brand/mentai-shokudo/restaurant/markismomochi

販売日　： 12月19日(金)～



※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※通信販売でのお取り扱いはございません。



【キャンペーン概要】

さらに、CARAT BUNKASAIの開催を記念した特別キャンペーンを実施いたします。

12月19日(金)～12月31日(水)の期間中、「Yamaya Factory Terrace(マーケット)」では、SEVENTEENのMVを放映するとともに、メンバー9人のオリジナルパネルを展示いたします。また、下記の対象店舗にて税込み3,000円以上のご利用ごとに、「オリジナルクリアファイル」をご希望のお客さまに1枚プレゼントいたします。

※「オリジナルクリアファイル」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お会計の合算はお受けできません。

「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN CARAT BUNKASAI」やまやオリジナルクリアファイル(イメージ)


【キャンペーン店舗詳細】

(1)MV放映、オリジナルパネル展示店舗

・Yamaya Factory Terrace(マーケット)

所在地　： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階

営業時間： 10：00～17：00

TEL　　 ： 092-652-2208

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018


(2)「オリジナルクリアファイル」配布対象店舗

■やまや直営物販店

・Yamaya Factory Terrace(マーケット)

所在地　： 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1-1 2階

営業時間： 10：00～17：00

TEL　　 ： 092-652-2208

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0018

　　　　　 ※レストランのご利用は対象外となります。


・博多の味やまや 博多デイトス店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

　　　　　 デイトスみやげもん市場

営業時間： 博多デイトスの営業時間に準ずる

TEL　　 ： 092-409-8022

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0017


・博多の味やまや マイング店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

　　　　　 博多ステーションビル名店街マイング1階

営業時間： マイングの営業時間に準ずる

TEL　　 ： 092-432-9081

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0009


・博多の味やまや 米菓蔵 マイング店

所在地　： 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

　　　　　 博多ステーションビル名店街マイング1階

営業時間： マイングの営業時間に準ずる

TEL　　 ： 092-409-8808

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0014


・博多の味やまや キャナルシティ店

所在地　： 福岡県福岡市博多区住吉1-2

　　　　　 キャナルシティ博多センターウォーク南側地下1階

営業時間： 10：00～21：00

TEL　　 ： 092-710-7102

URL　　 ： https://www.yamaya.com/shop/detail/0019



■やまや飲食店

・YAMAYA 3 TERRACE

所在地　： 福岡県福岡市中央区薬院3-2-23

営業時間： 10：00～21：00(L.O.20：30)

TEL　　 ： 092-406-4691

URL　　 ： https://restaurant-yamaya.com/brand/YAMAYA3TERRACE/restaurant/yakuin


・博多めんたいやまや食堂 MARK IS 福岡ももち店

所在地　： 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1　マークイズ福岡ももち3階

営業時間： 11：00～22：00(L.O.21：00)

TEL　　 ： 092-836-8000

URL　　 ： https://restaurant-yamaya.com/brand/mentai-shokudo/restaurant/markismomochi



今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。



【会社概要】

社名　　　　　：株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長：山本 正秀

本社所在地　　：〒811-2418　福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容　　　：辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP　　　　　　：https://www.yamaya.com/