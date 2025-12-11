株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社ロッテ(本社：東京都新宿区 代表取締役社長執行役員：中島 英樹)とのコラボレーションにより、ロッテの人気商品をモチーフにしたGiGOグループのお店限定景品を、全国のGiGOグループ店舗に設置されたクレーンゲームで展開いたします。

GiGOグループのお店限定景品概要

ロッテの人気商品とコラボレーションしたGiGOグループのお店限定景品を、10月から3ヵ月連続で展開しております。好評を博した11月の第2弾に続き、12月の第3弾は、ロッテのロングセラー商品「チョコパイ」をモチーフにしたデザイン雑貨4アイテムが、全国約370店舗に登場します。■展開予定日：2025年12月13日(土)より順次登場予定■対象店舗：全国のGiGOグループのお店 約370店舗■景品名： ・LOTTE チョコパイ スカーフ付チャームリュック～GiGO限定～(全3種)・LOTTE チョコパイ マルチケース～GiGO限定～(全3種)・LOTTE チョコパイ 三つ折りウォレット～GiGO限定～(全3種)・LOTTE チョコパイ ワイヤレスイヤホン(パール)ホワイト/ベージュ～GiGO限定～(全2種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

GiGO公式SNSキャンペーン

GiGOコラボ第2弾を記念して、GiGO公式X・GiGO公式Instagramでキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、対象の投稿に対して、Xでは「リポスト」、Instagramでは「コメント」をしていただいた方の中から、抽選で各SNSから5名様、合計10名様に、GiGO限定景品「チョコパイ」デザイン雑貨4アイテム＆「小さなチョコパイ・コアラのマーチを詰め合わせた「コンプリートセット」をプレゼントいたします。■開催期間：2025年12月12日(金)～12月23日(火) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html■Instagram：https://www.instagram.com/genda_gigo/応募規約 ：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html

著作権表記

©2025 LOTTE CO., LTD. All rights reserved.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved