昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）は、2026年度から新たに、全学１年生を対象としたキャリア支援講座「QUEST（クエスト）プログラム」を開始します。入学後早期に、ロジカル且つクリティカルなマインドを培い、普段の学修や生活、プロジェクト型学修における課題の発見・解決に活用、進路選択にも繋げることを目指します。 QUESTプログラムは、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング、認知バイアスの４分野とコンサルティング業界で開発された課題解決のフレームワークを統合し本学が独自に設計しました。設計には、2026年４月に新設する総合情報学部の教員が関わり、企業向けに開発したプログラムを学生向けに最適化しました。

■ QUESTプログラム概要

開始時期

2026年５月中旬（前期開講）

対 象

全学部学科１年生

内 容

課題解決に不可欠な下記５つの力を開発する・ Question（課題を問う力）・ Understand（状況を分析して理解する力）・ Evaluate （分析結果や提案を評価する力）・ Solve （課題を解決する力）・ Transform （未来を変える力）

昭和女子大学のキャリア教育

https://www.swu.ac.jp/career/career-support/昭和女子大学は、在学中に「キャリア」をデザインする力を養い、卒業後は自分に適した職業に就いて、社会人・職業人として自立した人生を歩めるよう、キャリアデザイン・ポリシー（社会的・職業的自立に関する方針）を策定し、キャリア教育を推進しています。「キャリア」を卒業後の就職に止まるものとせず、長い人生をどのように生きていくか、その中心に職業・就業をおいて人生を計画する「キャリアデザイン」の力を養います。

