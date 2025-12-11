株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、アプリゲーム『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、現在開催中のクリスマスイベント「聖マギカ学園のクリスマス ～ホワイトサンタ編～」に続き、12月11日（木）12時より後編イベント「聖マギカ学園のクリスマス ～ブラックサンタ編～」を開始し、新限定★5キオク クリスマス杏子が登場する初回10連無料のピックアップガチャを開始いたしました。また、クリスマスキャンペーンとして、期間中のログインでマギカストーンが最大3,000個、ガチャ10連分のマギアキーが獲得できるログインボーナスも開催中です。

新限定★5キオク [聖夜捧呈]佐倉杏子 が登場！初回10連無料！

2025年12月11日（木）12時より、クリスマスイベント後編 開催に合わせて、新限定★5キオク[聖夜捧呈]佐倉杏子（CV 野中藍）が登場するボーナスゲージ付きピックアップガチャを開始いたしました。クリスマスキャンペーンとして、本ガチャは初回10連無料で引いていただくことが可能です。期間：2025/12/11 (木) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [聖夜捧呈]佐倉杏子

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-8DhP76E_Xg

性能を紹介動画をYouTubeでご覧いただけます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=2zGaQSMuvEM

クリスマスさやかの初回10連無料ガチャも開催中！

新限定★5キオク[ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやかが登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャも引き続き開催中です。クリスマスキャンペーンとして、こちらのガチャも初回10連無料で引いていただくことが可能です。期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [ボンナターレ・グラツィオーソ]美樹さやか

期間中のログインでマギカストーンが最大3,000個、ガチャ10連分のマギアキーが獲得できる！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ilZ_TxSDnss

現在、クリスマスキャンペーンとして、期間中のログインでマギカストーンが最大3,000個、ガチャ10連分のマギアキーが獲得できるログインボーナスを開催中です。他にもプリズムオーブなども獲得いただくことができます。期間：2025/11/29 (土) 12:00～2025/12/26 (金) 11:59

パラレルストーリーイベント「聖マギカ学園のクリスマス～ブラックサンタ編～」を開始！交換所のマギカストーン2倍！

12月11日（木）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリーイベント「聖マギカ学園のクリスマス ～ブラックサンタ編～」を開始いたしました。本イベントはパラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。また、本イベントはイベントストーリー本編をクリアすることで、ボーナスストーリー「ブラックサンタも楽じゃない」を読むことができます。

◆「聖マギカ学園のクリスマス ～ブラックサンタ編～」イベントストーリーあらすじサンタの正体が子どもたちにバレた!?緊急事態を迎えた聖マギカ学園の生徒会はほむらの魔法でクリスマス・イブをやりなおすことに…奮闘する杏子とさやかだが、とある秘密を知ってしまう期間：2025/12/11 (木) 12:00～2025/12/31 (水) 11:59

イベント交換所のマギカストーンがいつもの2倍！

「聖マギカ学園のクリスマス ～ブラックサンタ編～」のイベント交換所は、クリスマスキャンペーンとして「マギカストーン」が通常の2倍に増量し、合計1200個獲得可能となっています。また、「オープンヴェイス」、「プリズムオーブ」さらに「スタイルチケット」など様々なものと交換いただけます。

スタイルチケット交換所にクリスマス限定ラインナップ登場

「スタイルチケット交換所」では、今回のクリスマスイベントで登場する魔女結界や2D背景、BGMを交換いただくことができます。こちらは期間限定で2026年1月1日（木）11時59分までの登場となっております。カメラ機能での撮影や、ドールハウスに設定いただくことが可能です。

タワー開催！スタイルチケットや★5キオク確定マギアキーのかけらなどが獲得できる！

12月11日（木）12時より、タワーを開始いたしました。タワーは最上層を目指し、バトルを勝ち進んでいくコンテンツです。鏡層を上がるごとに敵が強くなりますが、クリア時の報酬も豪華になっていきます。今回のタワーは全75鏡層までの解放となっており、クリアすることで「プリズムオーブ」を15個以上獲得することができます。さらに「★5キオク確定マギアキーのかけら」や、今回から新たに「スタイルチケット」も獲得いただけます。期間：2025/12/11 (木) 12:00～2025/12/25 (木) 11:59

次回リンクレイドは12月18日（木）開催！

12月18日（木）12時より、リンクレイドを開催いたします。BOSSには「キレートビッグフェリスのウワサ」が再び登場します。シーズンミッションクリアなどでマギカストーンを獲得いただけます。期間：2025/12/18 (木) 12:00～2026/1/1 (木) 11:59

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

公式Xでは最新情報を公開中！

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式Xアカウントでは最新情報を発信しています。 https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP