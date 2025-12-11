株式会社広島ホームテレビ(広島県広島市中区白島北町)は、2026年3月18日(水)～4月21日(火) の期間、「Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。」をそごう広島店 9階特設会場で開催いたします。

内容

SNSで大きな話題となり、国内外のメディアでも注目を集めるクリエイターMozuの世界観を体感できる「Mozu展」。日常の風景をリアルに再現した精巧なミニチュア作品で知られ、SNSの総フォロワー数約150万人を超える人気アーティスト・Mozu。広島では 2023年3月に展覧会が初開催され、大きな人気を集めました。待望の2回目となる本展では、これまで Mozu が手掛けてきた代表作品はもちろん、SNS で大きな反響を呼んだ話題作、さらに今回、広島では初公開となる新作までパワーアップした内容で開催。ミニチュアにとどまらず、コマ撮りアニメやトリックラクガキなど、Mozuの多彩な創作の世界を余すところなくご紹介します。MOZUの作業机の再現など、創作の裏側を感じられる展示もご覧いただけます。ミニチュア作品やトリックラクガキをはじめ、ほとんどの作品は撮影可能となっております。ぜひカメラやスマホを持って、展覧会へ遊びに来てください。

展示予定作品

展覧会作品を一部ご紹介！

フォトスポット

期間中、会場にMozuの作業机を見立てたフォトスポットが登場！机の上に乗ってこびとになろう！※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

展覧会オリジナルグッズを一部ご紹介！

Mozu氏プロフィール

1998年生まれ。東京都立総合芸術高校で映像メディア表現を学び、コマ撮りアニメ・ミニチュア・トリックラクガキの3分野で活躍。高校時代に自身の部屋を再現したミニチュアが「本物そっくり」と話題となり、コマ撮り作品『故障中』でDigiCon6 ASIA JAPAN Youth最優秀賞を受賞。その後、作品集出版や『犬ヶ島』ミニチュア制作、『リラックマとカオルさん』参加、トリックラクガキ集『NOUTO』発表など活動を広げる。2019年に株式会社MOZU STUDIOSを設立し、大手企業や人気コンテンツとのコラボを多数展開。プライベート作品では「こびとシリーズ」も人気を集め、2021年に「こびとシリーズ」の作品集「こびとの世界」を出版。展覧会では全国を巡回し総動員数15万人を動員。同年、NY ADC Young Guns 19およびCreative Choice Awardを受賞。2022年『情熱大陸』出演。2023年リニューアルした展覧会「Mozuミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ」を開催中。

開催概要

■イベント名：Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。■会期：2026年3月18日(水)～4月21日(火)【35日間】■時間：10:00～19:00 ※最終日は午後4時閉場・入場は閉場の30分前まで ■会場：そごう広島店 9階特設会場■住所：広島市中区基町6-27■お問合わせ先：HOMEイベントセンター TEL:082-221-7116（平日10:00～17:00）■イベント公式HP：https://www.home-tv.co.jp/event/mozu-miniature/■Mozu展公式HP：https://mozu-miniature.com/■主催：広島ホームテレビ■監修：MOZU STUDIOS■企画制作：「Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。」制作委員会■後援：広島市教育委員会

チケット情報

(前売券)・グッズ付前売券（数量限定）2,200円 ※(注1） ・ 大人(高校生・16歳以上) 1,200円・ 子ども(小・中学生) 600円(当日券)・大人(高校生・16歳以上) 1,400円・子ども(小・中学生) 800円・障がい者手帳をお持ちの方(ご本人のみ) 700円※未就学児入場無料(保護者同伴が必要）※3月17日(火)まで前売り料金でお買い求めいただけます。

Mozuミニチュア展オリジナル ドアチャーム（全4色/ランダム）

グッズ付前売券をご購入の方に、もれなく全4色の中からランダムで1点を差しあげます。Mozuの代表作“こびとシリーズ”の1作目「こびとのドア」をモチーフにしたチャームです。

※(注1）本グッズはセブンチケット限定での取り扱いとなり、色はお選びいただけません。グッズはご入場時にお渡しし、物販会場での販売はございません。また、なくなり次第終了となります。

プレイガイド

◆アソビュー！・WEB受付：https://evt.asoview.com/RqrXnj◆ローソンチケット(Lコード:63394)・WEB受付：https://l-tike.com/mozu_hiroshima/・店頭販売：ローソン「Loppi」、ミニストップ「Loppi」◆チケットぴあ(Pコード:995-795)・WEB受付：https://w.pia.jp/t/mozu-miniature/・店頭販売：ファミリーマート、セブン-イレブン「マルチコピー機」◆セブンチケット(セブンコード:113-408)・WEB受付：https://7ticket.jp/s/113408・店頭販売：セブン-イレブン「マルチコピー機」◆イープラス・WEB受付：https://eplus.jp/mozu-miniature/◆エディオン広島本店(東館9階)※3月18日(水)～会場でも当日券を販売します。