管理栄養士が発信する「Mari＆Miku」、“寒さを乗り切るぽかぽか妊活レシピ”を11月より公開
株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、管理栄養士 Mari＆Mikuが届ける妊活情報＆妊活レシピをInstagram、TikTokで好評発信中です。
2025年11月に「授かる温活おススメ食材(11/4公開)」「身体ポカポカ 豚肉とごぼうのしぐれ煮(11/7公開)」を公開しています。
https://www.instagram.com/marimiku_ninkatsu/
▼TikTok
https://www.tiktok.com/@marimiku__0
Mari＆Miku の妊活レシピ
Instagramでは、
・妊活のヒントになる栄養の話
・今すぐ出来ちゃう“妊活ごはん”レシピ
・サプリメントの選び方
など、日常で取り入れられる妊活ポイントがいっぱい！
＜TikTokでバズッた？＞
“ビタミンDで授かり体質に”豆腐のきのこ餡かけ
豆腐のきのこ餡かけ
丸ごとさつまいもご飯
＜Mari＆Miku 管理栄養士：妊活ごはんのプロ＞
不妊治療施設で勉強会実施/妊活中オリジナルレシピの作成
Mari＆Miku
妊活のまめ知識