株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、管理栄養士 Mari＆Mikuが届ける妊活情報＆妊活レシピをInstagram、TikTokで好評発信中です。

2025年11月に「授かる温活おススメ食材(11/4公開)」「身体ポカポカ 豚肉とごぼうのしぐれ煮(11/7公開)」を公開しています。





▼Instagram

https://www.instagram.com/marimiku_ninkatsu/





▼TikTok

https://www.tiktok.com/@marimiku__0





Mari＆Miku の妊活レシピ





Instagramでは、

・妊活のヒントになる栄養の話

・今すぐ出来ちゃう“妊活ごはん”レシピ

・サプリメントの選び方

など、日常で取り入れられる妊活ポイントがいっぱい！





＜TikTokでバズッた？＞

“ビタミンDで授かり体質に”豆腐のきのこ餡かけ





豆腐のきのこ餡かけ

丸ごとさつまいもご飯









＜Mari＆Miku 管理栄養士：妊活ごはんのプロ＞

不妊治療施設で勉強会実施/妊活中オリジナルレシピの作成





Mari＆Miku

妊活のまめ知識