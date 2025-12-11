令和8年1月14日開催！「ヘルスケアの識者が語る 米の力」学術セミナー
株式会社グレイン・エス・ピーは、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」として、学術セミナー「ヘルスケアの識者が語る 米の力」を港区立産業振興センターにて令和8年1月14日(水)に開催いたします。
■「ヘルスケアの識者が語る 米の力」学術セミナーについて
日本の食文化の基盤でもある米を取り巻く環境が変わる中で、改めて米の力への関心が高まっています。心と健康に欠かせないコメについて、各分野から専門家をお招きし、「米の力」の可能性に迫ります。新たな米の魅力をぜひ感じてください。
学術セミナーのご案内
●セミナー内容
総合司会 NPO法人女性ウェルネス食推進機構 理事長 伊達 友美氏
伊達氏
(1) テーマ：「腸活には、ごはんを冷まして食べなさい」 ～レジスタントスターチ～
講師 ：文教大学 健康栄養学部 教授 笠岡 誠一氏
笠岡氏
(2) テーマ「アスリートと米食」
講師 ：トライアスロンエイジグループ日本代表 トライアスリート・料理研究家 高橋 善郎氏
高橋氏
(3) テーマ：「マーケティングから考える食育で大切な4つのこと」～モノ、コト、ハコ、ヒト～
講師 ：株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長 西根 英一氏
西根氏
(4) 会場参加者との質疑応答
●実施日時
令和8年1月14日(水) 18:15～20:30
●実施場所
港区立産業振興センター 11Fホール大
所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア
●主催 ： 株式会社グレイン・エス・ピー
●協賛 ： 株式会社金のいぶき
●申込方法 ： WEB応募のみ
●参加人数 ： 先着150名(定員に達し次第、受付を終了いたします)
●参加者への特典： 来場時におむすび弁当を配布、お帰り時におみやげ配布
●詳細ページ ： https://www.kome-jyuyou.com/
●実施スケジュール案
17:45 開場、受付開始
18:15～18:30 開会・挨拶
18:30～19:00 セミナー(1) 笠岡誠一氏
19:00～19:30 セミナー(2) 高橋善郎氏
19:30～19:40 休憩
19:40～20:10 セミナー(3) 西根誠一氏
20:10～20:30 質疑応答、閉会挨拶
20:30 閉会
※本学術セミナーは、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」として、株式会社グレイン・エス・ピーが主催するものです。