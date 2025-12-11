株式会社グレイン・エス・ピーは、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」として、学術セミナー「ヘルスケアの識者が語る 米の力」を港区立産業振興センターにて令和8年1月14日(水)に開催いたします。









■「ヘルスケアの識者が語る 米の力」学術セミナーについて

日本の食文化の基盤でもある米を取り巻く環境が変わる中で、改めて米の力への関心が高まっています。心と健康に欠かせないコメについて、各分野から専門家をお招きし、「米の力」の可能性に迫ります。新たな米の魅力をぜひ感じてください。





学術セミナーのご案内





●セミナー内容

総合司会 NPO法人女性ウェルネス食推進機構 理事長 伊達 友美氏

伊達氏





(1) テーマ：「腸活には、ごはんを冷まして食べなさい」 ～レジスタントスターチ～

講師 ：文教大学 健康栄養学部 教授 笠岡 誠一氏

笠岡氏





(2) テーマ「アスリートと米食」

講師 ：トライアスロンエイジグループ日本代表 トライアスリート・料理研究家 高橋 善郎氏

高橋氏





(3) テーマ：「マーケティングから考える食育で大切な4つのこと」～モノ、コト、ハコ、ヒト～

講師 ：株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長 西根 英一氏

西根氏





(4) 会場参加者との質疑応答









●実施日時

令和8年1月14日(水) 18:15～20:30





●実施場所

港区立産業振興センター 11Fホール大

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア





●主催 ： 株式会社グレイン・エス・ピー

●協賛 ： 株式会社金のいぶき

●申込方法 ： WEB応募のみ

●参加人数 ： 先着150名(定員に達し次第、受付を終了いたします)

●参加者への特典： 来場時におむすび弁当を配布、お帰り時におみやげ配布

●詳細ページ ： https://www.kome-jyuyou.com/





●実施スケジュール案

17:45 開場、受付開始

18:15～18:30 開会・挨拶

18:30～19:00 セミナー(1) 笠岡誠一氏

19:00～19:30 セミナー(2) 高橋善郎氏

19:30～19:40 休憩

19:40～20:10 セミナー(3) 西根誠一氏

20:10～20:30 質疑応答、閉会挨拶

20:30 閉会





※本学術セミナーは、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」として、株式会社グレイン・エス・ピーが主催するものです。