日本発！最新美容の韓国から 鍼灸院・エステサロン向け 販売を本日より開始 ～PETITLUXとは？～
【新商品のご案内について】
LEDマルチケアデバイス「PETITLUX」、鍼灸院・エステサロン向け販売を本日より開始します。
このたび、私たち NOA style partners は、美容・施術分野における新たな施術機器として、LEDマルチケアデバイス「PETITLUX（プティルクス）」の鍼灸院およびエステサロン向け販売を 2025年12月11日 より正式に開始いたしました。
【PETITLUXとは】
1）PETITLUX は、韓国で15 年以上にわたり美容医療・施術用途で使用されてきた実績ある LED デバイスです。
日本国内では今回が 正式輸入・販売の開始となります。
2） 「青 （450 ± 25 nm）」「緑 （515 ± 20 nm）」「黄 （586 ± 10 nm）」「赤 （618 ± 20 nm）」「IR （835 ± 15 nm）」という 5 波長 LED を同時照射可能。目的やお悩みに応じて、複数の波長を組み合わせた マルチモード照射が可能です。
3）肌の状態や施術内容（美肌ケア、肌育、術後ダウンタイムケアなど）に応じて 自由にカスタマイズしたケア を提供できるため、鍼灸院・エステサロンにおける既存メニューの付加価値アップや、新規メニュー導入にも適しています。
【導入のメリットについて】
1）鍼灸・エステ施術の「即戦力」となる機器 - 既存メニューとの組み合わせや、施術の幅拡大に貢献可能です。
2）お客様の満足度・リピート率の向上に期待できます。
3）サロンの差別化、新規顧客の獲得、および売上拡大の可能性大です。
NOA style partners は今後も、施術院やサロンの現場に新しい価値と可能性を提供する製品・サービスの展開を進めてまいります。
本件に関するお問い合わせ、ご照会は下記までご連絡ください。
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAstyleパートナーズ会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noastyle.jp/service/
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336721&id=bodyimage1】
