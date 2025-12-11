数字の先を見る：高額な失敗を避けるためにリアルタイム市場インテリジェンスが不可欠な理由
2024年半ば、ある大手グローバルFMCG企業が大規模な拡大計画に乗り出しました。有望なTAM（Total Addressable Market：獲得可能市場規模）に自信を持ち、複数の急成長地域で数十億ドル規模の新たな収益を期待していました。予測は楽観的で、戦略には欠点が見当たりませんでした。しかし、1年半以内に計画は崩れ始めました。
同社は、従来の市場推計では見えない重大な障壁を見落としていたのです。アジアでは複雑な規制が進行を遅らせ、サブサハラ・アフリカでは流通ルートが予想よりも不安定でした。ラテンアメリカでは税制変更により、製品ライン全体が採算割れを起こしました。紙の上では TAM は巨大でした。しかし実際には、企業はアクセスが極めて難しい機会を追いかけていたのです。
問題は戦略そのものではありませんでした。理論上の可能性と、現実的に達成できる範囲との間に大きなギャップがあったのです。不確実性の高い市場で成功するためには、企業が現実的な条件下で到達可能な「SOM（Serviceable Obtainable Market：実際に獲得可能な市場）」をより正確に見極める必要があります。
課題：失敗に至る前にリスクを見抜くこと
この例は、市場インテリジェンスの担当者に重要な問いを突きつけます。どうすれば、戦略を修正できるほど早い段階で隠れたリスクを発見できるのか？
TAM に大きく依存する従来のモデルでは、もはや十分ではありません。世界環境はあまりに急速に変化しているからです。貿易摩擦、関税変更、地政学的イベント、新しい規制、金融不安定性--これらは一瞬でビジネスの優先順位を変えてしまいます。
市場インテリジェンスは、こうした変化に追随しなければなりません。重要なのは、市場規模だけでなく、「実際にどれほどその市場へアクセスできるのか」を理解させることです。
市場モデルを再考する：TAM から SOM へ
多くの企業はいまだに TAM、SAM、SOM の従来型フレームワークで計画を立てています。
● TAM は、市場全体の潜在規模を示す高レベルのビューです。
● SAM は、地理、製品適合性などの実務的な制約を考慮した到達可能市場です。
● SOM は、企業が現実的に獲得できる市場シェアを表します。
しかし、この直線的なアプローチは、安定した環境を前提としています。今日の世界では、安定はむしろ例外です。経済政策の突然の変更、地域規制、サプライチェーン能力の変動などは、TAM モデルが捉えられるよりもはるかに速く市場環境を変えてしまいます。
このような状況では、TAM は「理論上の可能性」を示す一方、SOM は「実際に到達できる範囲」を示します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336697&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336697&id=bodyimage2】
TAM は予測。SOM はナビゲーションツール。
TAM は長期的な市場予測のようなものです。機会の大きさを示しますが、その途中で現れる障害は反映されません。
SOM はまったく別の役割を持ちます。それはナビゲーションシステムのように、状況の変化に応じて更新され、不確実性の中で進むべき道を示します。
リアルタイムの SOM モデルは次のような要因を考慮します：
● 新しい関税や貿易障壁の変化により、一部市場への参入が困難になること
● 政治イベントや通貨変動によるサプライチェーンの混乱
● 現地規制、認証、政治不安により製品アクセスが制限されること
TAM が「市場全体の可能性」を問うのに対し、SOM は「どこで現実的に成長し、今すぐ利益を生むか」を問います。
