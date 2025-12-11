「らぶいーず - スノードーム -」がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年12月9日（火）に配信を開始した「らぶいーず - スノードーム -」のLINE着せかえが、2025年12月10日（水）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336681&id=bodyimage1】
株式会社インクルーズは280社900超の多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】らぶいーず - スノードーム -
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=dc1fc29d-37b9-42ce-a6ea-3a64205a685f
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■「らぶいーず」
【OFFICIAL X】https://x.com/loveeeeeeez
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@loveeeeeeeeeeez
【OFFICIAL Instagram】https://www.instagram.com/loveeeeeeeeeeeeez/
【OFFICIAL YouTube】https://www.youtube.com/@loveeeez
（C）NTV
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
