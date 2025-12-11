2031年に45億1,700万米ドルへ成長、CAGR22.3％で拡大する世界のロングリードシーケンス市場：高度ゲノム解析が切り拓く次世代医療の未来
世界のロングリードシーケンス市場は、2022年に7億3,800万米ドル規模であったものが、2031年には45億1,700万米ドルへ到達すると予測されており、2023年から2031年の期間において年平均成長率（CAGR）22.3％という非常に高い拡大スピードが見込まれています。この急成長の背景には、従来技術では解析が困難であった複雑なゲノム構造を正確かつ高解像度で読み取るロングリードシーケンスの強みがあり、研究・臨床応用の両面でその重要性が急速に高まっています。
ロングリードシーケンスとは、一度に1万から10万塩基対という長いDNAフラグメントを連続的に読み取る技術であり、ショートリード技術のようにDNAを細かく断片化したり増幅したりする必要がありません。そのため、構造変異、リピート領域、エピジェネティック要素など、従来技術では見落とされがちだったゲノム情報を精緻に解析できる点が評価され、各国の研究機関、医療機関、製薬企業からの需要が拡大しています。
技術的優位性と市場拡大を支える主要ドライバー
ロングリードシーケンス市場を押し上げている最大の要因は、その技術的優位性にあります。特に、ゲノム全体を俯瞰的に理解する必要があるヒト遺伝学研究、希少疾患の診断、腫瘍ゲノム解析、微生物叢（マイクロバイオーム）研究などの領域では、ショートリードでは再現が難しい高精度・長距離の情報が求められています。ロングリード技術はこのニーズに的確に応えるものであり、医療・バイオ分野全体の研究品質向上に貢献しています。
さらに、研究者コミュニティでは、ロングリード技術の普及によって、これまで未解明だったゲノムのブラックボックスを解明できるという期待が高まっています。特にPacBioやOxford Nanopore Technologiesなどの主要プレイヤーは、より高速・低コストで利用可能な新型プラットフォームを開発しており、技術革新の加速が市場全体の成長を後押ししています。
市場需要を形成する応用分野の拡大
ロングリードシーケンスは、単なる研究用途にとどまらず、臨床診断や治療開発の現場でも不可欠なツールとしての存在感を強めています。特に、以下の分野において市場需要が顕著に拡大しています。
● 希少疾患・遺伝性疾患の正確な診断
複雑な構造変異を伴う遺伝性疾患の多くは、従来技術では診断困難でしたが、ロングリード解析の導入により診断率が大幅に改善しています。
● がんゲノム解析の高度化
がん細胞には大規模なゲノム再編成が見られることが多く、ロングリードによる長距離解析が腫瘍特性の理解や新規治療法開発に大きく貢献しています。
● マイクロバイオーム研究の進展
微生物叢の構成をより正確に把握するためには、ゲノム全長を読み切る能力が重要であり、ロングリード技術はその分析精度向上を支えています。
これらの応用領域の発展により、市場は研究主導から実用化フェーズへ移行しつつあり、産業界・医療界双方での導入が拡大しています。
技術進化と低コスト化が生み出す普及の波
ロングリードシーケンスが広く普及するためには、スピード向上、解析精度の改善、そしてコスト低減が鍵となります。近年はAIによる解析支援、半導体技術の発展、リアルタイムシーケンスの普及などにより、データ品質と処理効率が大幅に向上しています。特に、Oxford Nanoporeのポータブルデバイスは、研究室だけでなく臨床現場やフィールドワークにも利用が広がっており、ロングリードシーケンスがより身近な技術へと進化しています。
