淡路島北部のラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 昭和ノスタルジー全開！ ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』 2025年12月20日（土）オープン
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松宏茂）は、日本を代表する映画「ゴジラ」が生まれた“昭和レトロ”をモチーフに、昭和の東宝特撮映画に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』を2025年12月20日（土）よりオープンいたします。
また、12月8日（月）より、公式HP（https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr）にて予約受付を開始しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336648&id=bodyimage1】
▲昭和時代を彷彿とさせる雰囲気に怪獣たちが大集結した、新ゴジラコラボルーム ※画像はイメージです。
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、2020年10月に、日本が世界に誇る「ゴジラ」が全長約 120m の実物大で登場し、ジップラインやシューティングなどを楽しめるアトラクション『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』を開設し、2025年に5周年を迎えました。
そしてこの度、『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』5周年を記念し、ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」にて、新ゴジラコラボルーム「昭和東宝怪獣資料室」をオープンいたします。コラボルーム内は、昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示や複製台本、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっております。さらに、“昭和レトロ”をモチーフに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。
また、コラボルーム限定オリジナルノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、「ゴジラ迎撃作戦」のゴジラが刻印された合皮コースターと、『三大怪獣 地球最大の決戦』にて初登場したゴジラ最大の宿敵「キングギドラ」のデザイン画アートボードを宿泊者限定でプレゼントいたします。
■ ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要
オープン日：
2025年12月20日（土）
時間：
チェックイン15:00～18:30／チェックアウト11：00
定員：
最大2名
内容：
「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」を
テーマに装飾。“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができる
＜オリジナルノベルティ＞
・オリジナルデザイン「ゴジラ合皮コースター」
・「キングギドラ」デザイン画アートボード
＜宿泊特典＞
・「ゴジラ迎撃作戦」の入場券（宿泊人数分）をプレゼント
・客室ミニバー（オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336648&id=bodyimage2】
▲ゴジラ合皮コースター
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336648&id=bodyimage3】
▲「キングギドラ」デザイン画アートボード
料金：
55,055円～ ／ 1室2名ご利用時の1名あたりの料金（夕・朝食付き、税・サ込料金）
※上記ノベルティと、宿泊特典を含む
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
