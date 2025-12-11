崩壊性フラックボールの世界市場2025年、グローバル市場規模（1.75インチ、2インチ、2.125インチ、2.375インチ）・分析レポートを発表
2025年12月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「崩壊性フラックボールの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、崩壊性フラックボールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の崩壊性フラックボール市場は2024年に約2億8,500万米ドルと推計され、2031年には約4億6,500万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は約7.3％となります。本市場は、各国の関税制度や国際政策の変化が競争構造や地域経済、供給網の強靭性に影響を与えており、その分析が本レポートの重要な焦点となっています。
________________________________________
■ 崩壊性フラックボールの概要と役割
崩壊性フラックボールは、水圧破砕工程において極めて重要な要素です。これらは坑井内に投入され、特定の穿孔部を一時的に閉塞して圧力を発生させることで、処理液を目標層の別領域へ誘導する役割を果たします。処理液とともに圧送されることで、破砕作業の効率と成功率を高める機能を担っています。
________________________________________
■ 市場動向
近年、市場はシェールガス開発や油ガス田の高度化に伴い大きく発展しています。特に、クリーンエネルギーへの注目と技術革新の加速によって、水圧破砕技術の需要が高まり、高性能フラッグボールへのニーズが強まっています。
市場各社は高温耐性、耐圧性、流体適応性を向上させるための新素材開発や設計改善に取り組んでおり、作業成功率向上を目指しています。また、環境規制の強化により、生分解性や低毒性素材への転換が強く求められており、環境負荷低減が重要なテーマとなっています。今後は、デジタル化・自動化技術の導入により、複合素材フラッグボール市場に新たな成長機会が生まれる見通しです。
________________________________________
■ レポートの特徴と分析範囲
本レポートでは、製造企業別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を定量・定性の両面から分析しています。市場競争、供給・需要動向、成長要因の解明に加え、2025年時点における主要企業の市場シェア推計や製品事例も提示しています。
市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を2020～2031年まで詳細に予測しており、将来の成長可能性評価や事業機会の発掘に有用な構成となっています。
________________________________________
■ 本レポートの主目的
本レポートが掲げる主な目的は以下の通りです。
1. 世界市場および主要国市場の総需要規模を明確化すること。
2. 崩壊性フラックボールの成長可能性を評価すること。
3. 製品別、用途別市場の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を分析すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートでは主要企業として、The Gund Company、Precision Plastic Ball、Boedeker Plastics、Craig、Davies Molding、Wingoil、Baker Hughes、KEFENG、Drake Plastics、Robco、AFT Fluorotec、Parker などが取り上げられています。これら企業の売上、数量、利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、最近の動向について詳細に分析しています。
