被服学科の学生11名が「2025年度 繊維製品品質管理士試験」に合格 日本女子大学が2年連続で大学別合格者数 全国1位に ― 未来のファッションを担う繊維製品のスペシャリストを養成 ―
日本女子大学（東京都文京区／学長：篠原聡子）は、2025年7月13日（日）に実施された「2025年度 繊維製品品質管理士（Textiles Evaluation Specialist：TES）試験（以下、TES試験）」（主催：一般社団法人 日本衣料管理協会）において、家政学部被服学科の学生11名が合格し、大学別の合格者数で全国1位となりました。本学は2024年度のTES試験でも8名の合格者を輩出し全国1位を獲得しており、今回で2年連続の全国1位となります。
TES試験は、繊維製品の品質管理に必要な基礎知識と応用力を問う、繊維産業およびファッションビジネス分野で広く認知されている専門資格です。受験者の約9割がアパレルや繊維関連企業で働く社会人であり、実務経験も求められる難関試験として知られています。今年度は出願者1,456名のうち226名が合格（合格率15.5％）、そのうち大学生・大学院生の合格者は27名（合格率11.3％）でした。
本学家政学部被服学科では、専門科目を通じてTES試験に必要な知識を体系的に学べるほか、とくに実務経験のない学生にとって難関となる記述式の「事例」科目への対応として、学内の生涯学習センターにて受験対策講座を開講するなど、資格取得を支援する体制を整えています。こうした継続的な取り組みが、今回の結果につながりました。
■繊維製品品質管理士について
繊維製品品質管理士は、繊維製品の企画・製造や流通・販売までの各分野で活躍するスペシャリストです。消費者の「品質」に関する要求に応え、製品の品質や性能の改善を図るために各業種間をつなぐ『パイプ役』を担っています。有資格者は、ファッション業界の主要企業をはじめ、繊維検査団体、経済産業省関係機関や国民生活センターなどの行政機関、さらには洗剤や洗濯機メーカーなど、多様な分野で幅広く活躍しています。
■家政学部被服学科学科長 榎本一郎教授コメント
本学被服学科は衣料管理士（TA：Textiles Advisor）の養成大学として認定されていて、TA（1級）資格またはTA（専修）資格の取得を目指す学生が、社会人の方々が多数受験するTES試験に挑戦しています。日頃大学で学んでいるからと言って、今年度の合格率15.5％の試験は、決して容易なものではなかったはずです。今年度の試験では、大学生・大学院生の合格者が27名とのことで、この内11名が本学の学生です。誇らしいことだと思います。合格には至らなかったものの、まだ専門の科目をほとんど学んでいない1年次や2年次の学生も受験したとのことで、次年度以降にも期待が膨らみます。
合格された皆さんには、今後卒業研究や服飾関係の業界で、得られた知識を存分に発揮していただきたいと、期待しています。
■ 2028年度に「被服学科」を前身とする「ファッションデザイン学部（仮称）」の開設を構想
「ファッション」は、衣服、服飾、衣生活やそれらの社会文化的な現象です。また、「デザイン」は、モノ、コト、システムなどを計画、設計、創造することで、社会の課題解決を目指す活動・プロセスです。資源・環境・文化・社会活動とも深く関わっている「ファッション」を「デザイン」することにより、持続可能性をはじめ、社会の多様な課題解決を図ることが期待できます。
本学部では、ファッションに関する知識・技能と問題解決力を養うとともに、人文社会科学および自然科学の視点から幅広く学ぶことで、知の体系からファッションの未来をリードしていくことを目指します。そして、国際的な視野を持ち、ファッションデザインを通して、持続可能な社会の実現に貢献できる人材の育成を推進してまいります。
【参照リンク】
一般社団法人 日本衣料管理協会ホームページ
https://www.jasta1.or.jp/
日本女子大学家政学部被服学科
https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/human_sciences_and_design/clothing/index.html
ファッションデザイン学部について
https://www.jwu.ac.jp/unv/news/2025/eu1rc1000004sqql-att/PRESS_RELEASE_20251117_2.pdf
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、 https://www.jwu.ac.jp をご覧ください。
