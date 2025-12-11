被服学科の学生11名が「2025年度 繊維製品品質管理士試験」に合格 日本女子大学が2年連続で大学別合格者数 全国1位に ― 未来のファッションを担う繊維製品のスペシャリストを養成 ―

