「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」第1期結果発表









今回集まったアイデアをホーム・ビジネスシーンごとで紙の種類を分類









今回の応募では、子育て関連のアイデアが最も多く寄せられ、家庭領域における紙情報の活用が依然として進んでいない実態が明らかになりました。特にホームシーンでは、教育の最適化と家庭運営の効率化が中心テーマとなり、日常の管理負荷を軽減するアイデアが多数集まりました。学習プリントや答案のスキャン：AIが苦手分野を抽出し、練習問題の自動生成や復習計画の提示を行うことで、家庭学習を最適化。学校プリントの自動整理：行事予定や提出期限をAIが解析し、カレンダーへ自動登録・リマインドすることで、情報漏れを防止。家庭の現場では、「紙」は単なる保管物ではなく、子どもの最適な教育と家族の円滑なコミュニケーションを支える「未活用のビッグデータ」として捉えられつつあり、AIによる分析・活用への期待が高まっていることが分かります。ビジネスシーンでは、手書きノートや議事メモが担当者個人に依存しやすく、組織の資産として活用されにくいという課題が挙げられます。今回の応募からは、紙として残る個々の知見をAIに取り込むことで、属人化の解消と組織全体での再利用性向上を図りたいというニーズが読み取れました。手書きメモ・議事録の活用：デジタル化された手書き情報をAIが整理し、アイデアシート化、関連資料との自動紐づけ、リスクレポートを生成。パンフレット・チラシの分析：展示会で収集した紙資料をデータベース化し、競合分析や提案資料の基盤として活用。特に企業や個人事業主の間では、紙に眠る非構造化データを業務上のボトルネックと捉え、AIによるデジタル変換によって、個の知見を組織知へと転換する仕組みを構築したいという意向が強いことがうかがえます。PFUは今後も、「紙 × AI」が持つ可能性をより多くの方に体験いただけるよう、利用シーン別の活用方法やノウハウを継続的に発信し、紙情報の新たな価値創造を支援してまいります。