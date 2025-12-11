こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」第1期結果発表
ScanSnap×AIで生まれた6件のユニークなアイデアを公開
株式会社PFU（以下、PFU）は、ScanSnapとAIを組み合わせた新たな活用提案を競う「SCAN to AI 価値創造アイデアコンテスト」第1期において、受賞作品6件を決定し、発表します。
本コンテストは、紙資料のデジタル化とAI活用による新たな利用シーンの発掘を目的に開催しており、全国からいただいた多様なアイデアを、各部門の専門審査員とPFUによる共同審査で選考を行いました。
第1期では、アンバサダー部門・子育て部門・ビジネスハック部門の各分野で部門賞と特別賞を選出。日常生活・ビジネス・文化領域にわたる幅広い提案から、実現性や独自性に優れた6件のアイデアが受賞しました。
受賞作品
■アンバサダー部門
審査員（いしたに まさき氏／ブロガー）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_2.png
■子育て部門
審査員（竹内 優氏／RoomClip住文化研究所）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_4.png
■ビジネスハック部門
審査員（福岡 俊弘氏／デジタルハリウッド大学大学院 特命教授）
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_5.png
https://digitalpr.jp/table_img/2674/124489/124489_web_6.png
※本リリース内の掲載画像の一部はAI生成によるイメージです。実際の製品・施設・人物とは異なります。
また、利用シーンをわかりやすく表現するためのコンセプトビジュアルであり、販売・提供内容を保証するものではありません。
第1期の総評
第1期（2025年6月〜9月）には、紙とAIの連携を活かした多様なアイデアが寄せられ、家庭・教育・ビジネス領域における課題解決と新たな価値創造が進んでいることが明らかとなりました。
今回の応募では、子育て関連のアイデアが最も多く寄せられ、家庭領域における紙情報の活用が依然として進んでいない実態が明らかになりました。特にホームシーンでは、教育の最適化と家庭運営の効率化が中心テーマとなり、日常の管理負荷を軽減するアイデアが多数集まりました。
学習プリントや答案のスキャン：AIが苦手分野を抽出し、練習問題の自動生成や復習計画の提示を行うことで、家庭学習を最適化。
学校プリントの自動整理：行事予定や提出期限をAIが解析し、カレンダーへ自動登録・リマインドすることで、情報漏れを防止。
家庭の現場では、「紙」は単なる保管物ではなく、子どもの最適な教育と家族の円滑なコミュニケーションを支える「未活用のビッグデータ」として捉えられつつあり、AIによる分析・活用への期待が高まっていることが分かります。
ビジネスシーンでは、手書きノートや議事メモが担当者個人に依存しやすく、組織の資産として活用されにくいという課題が挙げられます。今回の応募からは、紙として残る個々の知見をAIに取り込むことで、属人化の解消と組織全体での再利用性向上を図りたいというニーズが読み取れました。
手書きメモ・議事録の活用：デジタル化された手書き情報をAIが整理し、アイデアシート化、関連資料との自動紐づけ、リスクレポートを生成。
パンフレット・チラシの分析：展示会で収集した紙資料をデータベース化し、競合分析や提案資料の基盤として活用。
特に企業や個人事業主の間では、紙に眠る非構造化データを業務上のボトルネックと捉え、AIによるデジタル変換によって、個の知見を組織知へと転換する仕組みを構築したいという意向が強いことがうかがえます。
PFUは今後も、「紙 × AI」が持つ可能性をより多くの方に体験いただけるよう、利用シーン別の活用方法やノウハウを継続的に発信し、紙情報の新たな価値創造を支援してまいります。
第2期も開催中：ライフハック部門・フリーランス部門
現在は第2期コンテストを開催し、ライフハック部門・フリーランス部門にてさらなる新規アイデアの発掘に取り組んでいます。
第2期の審査員
ライフハック部門：YouTuber／ガジェットレビュアー 平岡 雄太氏（登録者43万人）
フリーランス部門：一般社団法人フリーランス協会 代表理事 平田 麻莉氏
詳細はこちら
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/news/2025/news20251111.html
本コンテスト終了後には、1、2期を通じてSCAN to AI 価値創造アイデアコンテストのグランプリを決定いたします。
皆様のご応募お待ちしています！
商標について
ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
個人情報の利用目的について
ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理します。詳細は、個人情報保護ポリシー（https://www.pfu.ricoh.com/privacy/）をご確認ください。
ご登録いただいたお客様の情報は、本企画に関するお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。
本件に関するお問合わせ先
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapニュース事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap製品ページ
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
