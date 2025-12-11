2031年に30億米ドル規模へ、年平均成長率14.1％で拡大する世界のブルー水素市場
世界のブルー水素市場は、2022年の10億米ドルから2031年には30億米ドル規模へと拡大する見通しであり、予測期間である2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）14.1％という力強い成長が期待されています。この市場拡大の背景には、世界的な脱炭素化の加速やエネルギー安全保障の重要性が増すなかで、ブルー水素が再エネと化石燃料の中間的な橋渡し役として注目されている点が挙げられます。
ブルー水素は、天然ガスを水蒸気改質などの技術で分解して生成される水素であり、その際に排出される二酸化炭素をCCS（Carbon Capture and Storage：炭素回収・貯留）技術により管理することで、カーボンフットプリントを大幅に削減できる点が強みです。グリーン水素に比べて生産コストが低く、既存インフラを活用できることから、エネルギー転換期における実用的な低炭素エネルギーとして位置づけられています。
ブルー水素の役割：エネルギー転換を支える低炭素燃料
ブルー水素の需要は、特に輸送、産業、発電分野で急速に高まっています。自動車、列車、トラックなどのモビリティ用途では、水素燃料電池を用いたゼロエミッション走行が可能となるため、国や自治体による水素インフラ整備とともに市場成長が進んでいます。
また、火力発電の脱炭素化が急務となるなかで、ブルー水素を混焼または専焼に利用する動きも拡大しており、エネルギー供給の安定性とCO?削減を同時に実現できる点が評価されています。
建物の暖房用途においても、水素ボイラーの導入や都市ガス網との統合が進んでおり、将来的には家庭用・商業施設用エネルギーとしての利用が加速する見込みです。こうした多角的な活用領域が、ブルー水素市場の中長期的な成長を強力に後押ししています。
カーボンニュートラルへの挑戦：CCS技術の進化と産業界の取り組み
ブルー水素市場の成長を支える最も重要な要素の一つが、CCS技術の高度化です。各国政府と企業は、CO?排出を実質ゼロに近づけるための大規模なプロジェクトを推進しており、北米、欧州、中東地域ではCCS導入が急速に進んでいます。特に産油国・産ガス国では、既存ガス資源を低炭素水素へ転換する戦略が強まり、ブルー水素製造プラントへの投資が増加しています。
化学産業、製鉄業、石油精製などのハードトゥアベート（難削減）産業では、水素利用へのシフトがエネルギー効率の改善とCO?削減に寄与するため、ブルー水素の採用が加速しています。これにより、ブルー水素は単なる代替燃料ではなく、産業構造転換を支える基盤エネルギーとしての役割を拡大しています。
市場をけん引する主要プレーヤーと競争環境
ブルー水素市場では、大手エネルギー企業・化学メーカー・ガス会社が積極的に参入しており、競争環境は高度化しています。主要企業は、水素製造能力の拡充、CO?回収効率の向上、サプライチェーン構築などに注力し、国際的な提携や共同開発が活発に行われています。
多くの企業が再生可能エネルギーとの組み合わせや、水素運搬技術（液化水素、アンモニア、メチルシクロヘキサンなど）を強化しており、ブルー水素の商業化と普及を加速させる基盤が整いつつあります。
