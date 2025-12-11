メーガゴテック（Megago Tech)、自律走行技術により日本の次世代農業を支援

台中、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 超高齢化社会に突入する日本では、農業部門が深刻な労働力の減少に直面しています。農業における労働力不足の問題に対処するため、台湾に拠点を置くメーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は、自律運転技術に関する豊富な経験を活かして、車両の自律性とグリーンエネルギーのアプリケーションをスマート農業に導入しています。同社は、従来の芝刈り機をスマートな自動化機能でアップグレードしたスマート自動運転電動芝刈り機を開発しました。この芝刈り機は人間の介入なしに作動し、大規模な芝刈り作業を効率的に完了することで、時間と労働コストを大幅に削減します。



スマート自動運転電動芝刈り機



メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は最近、農業WEEK 2025 (J-AGRI-ジェイアグリ-) でこのイノベーションを披露しました。展示されたスマート自動運転電動芝刈り機は、自律ナビゲーション、環境センシング、スマート充電機能を備えています。自動運転ナビゲーションシステムは、電動パワーステアリング (EPS)、GPS、マルチセンサー測位テクノロジーを統合しており、ルートを計画し、大規模な草刈り作業を自律的に完了することができます。LiDAR ベースの環境検知機能と障害物回避機能を備えたこの芝刈り機は、障害物をリアルタイムで識別し、経路を調整して操作の安全性を確保します。さらに、作業エリア、進捗状況、電力使用量を監視できるリモート管理およびデータプラットフォームが付属しており、運用効率がさらに向上します。

メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は長年にわたり自動運転技術に注力しており、スマート運転システムに関する広範な研究開発経験を積み重ねてきました。同社は EPS の統合に注力しており、先進運転支援システム (ADAS) などのカスタマイズされたアプリケーションの開発を進めています。これらのソリューションは、センサー、レーダー、カメラ、AI アルゴリズムを組み合わせることで、リアルタイムの環境認識を可能にし、バス、長距離バス、物流車両、電気船などの輸送部門全体で運転リスクを軽減し、安全性を高めます。近年、メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は自律技術を農業用途にまで拡張し、トラクター、輸送車両、稲刈り機、その他精密な操縦を必要とする機械向けにカスタマイズされたステアリング制御システムを提供しています。

メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は今後も、自動運転を中核としたスマート農業技術の進化を続け、農作業全体の自動化とインテリジェンス化を推進していきます。日本の農業労働力不足に対処するだけでなく、自律航行とインテリジェントセンシングの統合により、手作業の作業負荷を軽減しながら、効率、精度、安全性が向上します。メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech) は、「持続可能性のためのスマート運転 (Smart Driving for Sustainability)」というビジョンに基づき、現場作業と農業物流を結び付ける包括的なスマート農業エコシステムを構築し、業界をより環境に優しく、よりスマートなネットゼロの未来へと導くことを目指しています。

メーガゴテック 株式会社 (Megago Tech)：https://www.megago.com.tw/ 製品ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=VzeopW-Bv7A

（日本語リリース：クライアント提供）

