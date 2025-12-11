台湾の観光産業が新たな成長の道筋を切り開く

台湾の観光局が「持続可能性、デジタル・イノベーション、国際マーケティング」の3つの観光方針を発表、馬祖の「島巡り」を心豊かな旅のムーブメントとして提案

連江県、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 世界の観光部門が回復する中、台湾は観光産業を成長させる新たな方向性を打ち出しています。Ministry of Transportation and Communications（MOTC）のTourism Administrationは、観光分野の将来に向けた計画を策定するために、「地域浸透、デジタル移行、国際プロモーション（Local Immersion, Digital Transition, and International Promotion）」という3部構成のロードマップを導入しました。この統合的なアプローチは、旅行を通じて地域社会を支援し、文化遺産を称える産業を構築しながら回復力のある地域経済を刺激することを目的としています。



Tung-Chu Dongyangshan Trail



持続可能な旅行への取り組みの一例として、Matsu National Scenic Area Administrationは「島巡礼：馬祖島をゆっくり旅するトレッキング（Island Pilgrimage: A Slow Travel Trek Through Matsu）」を開始しましたこのプログラムは、環境管理、文化体験、地域主導のウォーキングを組み合わせ、訪問者が徒歩で島々を探索できるようにしています。台湾本島の北西、中国本土の福建省沿岸に近い馬祖諸島（南竿、北竿、莒光、東引）は、歴史的な名所と沿岸の風景が独特な魅力を織り成しています。

この取り組みは8月に開始されて以来、南竿、北竿、莒光を渡るガイド付きウォーキングを企画してきました。テレビ司会者のXie Zheqing氏とDuan Huilin氏、そして韓国のチアリーダーLee Ho-Jong氏がルートに参加し、馬祖の文化と自然景観に関するそれぞれの見解を語りました。9月には、La New Group傘下の旅行代理店が5日間のウォーキング旅行プランを発表し、より多くの旅行者に低炭素指向の旅を選ぶよう促し、持続可能なビジネス慣行への取り組みを示しました。

「馬祖は自然と歴史の貴重な財産が融合しており、責任ある観光を促進し、文化遺産を保護するのに理想的な場所です」とMatsu National Scenic Area Administration局長のHong Zhiguang氏は述べています。「ゆっくりと歩く旅は、地元の観光業の変革を促進し、島々とより深くつながる機会を訪問者に提供します。」今後、同局は島巡りルートやスタンプラリーなどを取り入れて「島巡り」プロジェクトを拡大し、台湾を代表するハイキング・ホリデーの目的地として馬祖を確立していく方針です。

（日本語リリース：クライアント提供）

